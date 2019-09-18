中俄人文合作委员会第二十次会议举行

本报圣彼得堡9月17日电 （记者屈佩）国务院副总理、中俄人文合作委员会中方主席孙春兰16日在圣彼得堡与俄罗斯副总理、委员会俄方主席戈利科娃共同主持中俄人文合作委员会第二十次会议。

孙春兰说，今年恰逢中俄建交70周年和中俄人文合作委员会成立20年。一年来，习近平主席和普京总统亲自出席多项庆祝建交70周年活动，在元首战略引领下，人文各领域务实合作不断深化，地方合作持续推进，为中俄关系发展奠定坚实民意基础。当前，中俄人文合作委员会已步入健康稳定发展成熟期。

孙春兰强调，6月上旬，两国元首宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，一致同意将人文交流作为两国关系的五大重点领域之一。双方应持续发力，巩固深化已有合作成果，不断拓展新合作空间，打造更多有影响力品牌，着力传承世代友好，为发展两国关系作出新的更大贡献。

戈利科娃说，过去一年，俄中人文交流成果丰硕、态势良好。俄方愿与中方在更多层次、更广领域开展人文交流与合作，大力推进“俄中科技创新年”，推动两国人文交流再上新台阶。

会议期间，两国副总理还共同出席“俄罗斯—中国庆祝中华人民共和国成立70周年历史档案文献展”、中俄综合性大学校长圆桌论坛等配套活动，并见证了7个合作协议的签署。

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 03 版）

(责编：岳弘彬)