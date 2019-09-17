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《战争中的美》阿富汗摄影展在京开幕

2019年09月17日21:56  来源：人民网-国际频道
 
阿富汗女摄影师法蒂玛·侯赛因（右）向嘉宾介绍《战争中的美》展览作品。 人民网记者 李琰摄
 阿富汗女摄影师法蒂玛·侯赛因（右）向嘉宾介绍《战争中的美》展览作品。  人民网记者 李琰摄

人民网北京9月17日 （记者 李琰）阿富汗女摄影师法蒂玛·侯赛因带来的《战争中的美》个人摄影展17日下午在宋庆龄青少年科技文化交流中心开幕。来自中国外交部、中联部、阿富汗驻华使馆、全国妇联、中国外交学会、中国摄影家协会、国家卫生健康委员会等机构以及中阿两国友好人士约200人参加了开幕式。

在世界历史中，拥有悠久历史、多元文化的阿富汗曾是地区文明的连接点。然而，阿富汗女性的生存状态很少有机会向世界展示，尤其在内战开始后的近代史中，阿富汗女性的能力被极大忽视，她们的声音无法被倾听。本次摄影展将镜头聚焦到来自阿富汗不同部落的女性身上，包括普什图人、塔吉克人、哈扎拉人、乌兹比克人等。她们穿着特有的民族服饰，站在特有的地貌上，展现出阿富汗文化多样性和民族融合。

“战争对于人类来说非常很残酷，女性更是深受其害，生活不易。我希望通过镜头，捕捉阿富汗女性坚强和自尊的一面，展现她们面对各种困难依然如此阳光、美丽和坚韧。”法蒂玛·侯赛因认为，脱下象征着“枷锁”的传统布卡服装，穿上各自的部落民族服饰，通过色彩和光的力量，展现出阿富汗女性敢于迎接挑战、敢于自由思考、敢于实现自我价值的勇气和魅力。

外交部政策规划司司长、前驻阿富汗大使刘劲松在致辞时表示，中阿两国友好源远流长，双方都很珍视彼此的友谊。中国一直关注阿富汗和平问题，希望有关方面尽快实现政治协商，希望阿富汗人民早日过上和平幸福的生活。

法蒂玛·侯赛因是活跃在阿富汗艺术界为数不多的女性摄影师。她在伊朗德黑兰大学获得摄影文学学士学位，并在阿扎德大学取得工业工程副学士学位。之后在阿富汗喀布尔创立了Mastooraat艺术组织。法蒂玛的作品擅长从不同维度讲述阿富汗身份认同和女性的故事，曾在伊朗、美国、印度、土耳其、韩国、奥地利、丹麦、意大利和法国等多个国家的群展和艺术节上展出。

(责编：崔越、杨牧)
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