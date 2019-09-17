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外交部:同中国建交将为所带来前所未有的发展机遇

2019年09月17日21:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在9月17日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，台湾当局此前已为所罗门群岛提供了“财政支持”，所方已经同大陆探讨如何代替台湾。中国向所方提供多少“经济援助”？

华春莹：岛内个别人士的言论充分暴露了他们以己之心度人之腹的心态。当然，对于那些惯用金钱去“买”外交的人来说，他们可能理解不了有些原则是买不来的，信任也是买不来的。

所罗门群岛政府作出承认一个中国原则并同中国建交的决定，再次充分表明一个中国原则是人心所向，大势所趋，势不可挡。

我们相信，同拥有14亿多人口、作为世界第二大经济体、具有光明广阔发展前途的中华人民共和国建立和发展外交关系，必将为所罗门群岛带来前所未有的发展机遇。我们愿意与所方共同努力，开辟两国关系发展的新的广阔前景。

(责编：崔越、杨牧)
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