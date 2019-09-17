所罗门群岛决定同中国建交 外交部:赞赏 支持

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在9月17日外交部例行记者会上，有记者问：9月16日，所罗门群岛执政党团会议以27票支持、0票反对、6票弃权的结果表决通过与台湾“断交”、与中国建交的最终决定。同日，所政府召开内阁会议通过上述决定。中方对所罗门群岛政府这一决定有何评论？中国何时与所正式建交？

华春莹：中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则、同台湾当局断绝所谓“外交关系”并同中国建交的决定表示高度赞赏。我们支持所罗门群岛作为主权独立国家自主作出的这一重要决定。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是一个基本事实，也是国际社会的普遍共识。在一个中国原则基础上，中国已经同世界178个国家建立了正式的外交关系。

昨天所罗门群岛以27比0的票数，作出承认一个中国原则并同中国建交的决定，再次充分证明一个中国原则是人心所向，大势所趋，势不可挡。我们欢迎所罗门群岛政府抓住历史机遇，作出站在历史正确一边的选择，在一个中国原则基础上早日融入中国同太平洋岛国合作的大家庭。中方愿同所方共同努力，开启两国关系发展的新时代。

至于中国何时与所罗门群岛正式建交，中国有句古语，瓜熟蒂落，水到渠成。

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