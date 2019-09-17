中国驻纽约总领馆隆重举行国庆70周年招待会

黄屏总领事（右三）同格林伯格（左四）等嘉宾切开写有“70”字样的蛋糕，共庆中华人民共和国70岁生日。 李晓宏摄

人民网纽约9月17日电 （记者 李晓宏）新中国70年举世瞩目，海外纪念活动丰富隆重。当地时间9月16日晚，哈德逊河边的中国驻纽约总领馆华灯璀璨，嘉宾云集。中华人民共和国成立70周年招待会在庄重的中美两国国歌中拉开序幕。

联合国副秘书长刘振民，中国常驻联合国副代表吴海涛大使，中国改革友谊奖章获得者、史带集团主席、美中关系全国委员会执行副主席格林伯格，美国前副国务卿霍马茨，美国前联邦众议员伊斯雷尔，澳大利亚前总理、美国亚洲协会政策研究院院长陆克文，美国良知基金会主席施奈尔，亚洲协会名誉主席卜励德大使及领区十州政、商、学、文化和媒体等各界人士、多国驻纽约总领事及中资机构代表等300人出席庆祝活动。

中国驻纽约总领事黄屏在招待会上发表了热情洋溢的讲话。他表示，中华人民共和国成立70年来走过了不平凡历程，取得了巨大发展成就。最成功的经验就是，中国找到了一条符合自身国情的发展道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平主席指出，中国特色社会主义是适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义。作为执政党，中国共产党人从未忘记初心和使命，那就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。70年来，中国共减少贫困人口8.5亿，对全球减贫贡献率超过70%。2018年中国国民生产总值已接近15万亿美元，近年对世界经济增长贡献率超过30%。这些成就是靠智慧和勤奋获得的，而不是靠盗窃和抢劫拿来的。中国恢复对香港、澳门行使主权，成功实施“一国两制”方针。香港是中国不可分割的一部分，不论发生什么情况，我们维护国家主权和团结的决心坚如磐石。

黄屏说，中国共产党第十九次全国代表大会以来，中国经济在“以人为本”理念指导下向高质量发展转变。今年上半年中国经济实现6.3%平稳增长，消费和创新成为增长的主要引擎。中国更加注重解决发展不平衡不充分问题，确保最后2000万贫困人口脱贫，让人民享受更多蓝天和清新空气。同时，中国仍是世界上最大的发展中国家，将继续维护自身和广大发展中国家的正当发展权益。

黄屏表示，70年来，中国同世界各国建立了友好关系。中国已与25个国家和地区达成了17个自贸协定。“一带一路”倡议得到160多个国家（地区）和国际组织的积极响应。中国致力于构建人类命运共同体，中国将进一步扩大开放，为世界作出更大贡献。

黄屏指出，70年来，中国发展与中美关系紧密相关。中美关系当前正站在新的十字路口。在全球化时代，中美两国相互依存日益加深，不可能将两国联系彻底割裂，或将中国打倒在地而不严重损及美国自身利益。这从中美贸易战对两国经济造成的伤害便可见一斑。统计数据显示，中国对美国的直接投资和游客数量一直在急剧下降。据估计，美国对中国产品所加征的关税将使美家庭平均每年损失600美元。如果美国对另外3000亿美元中国输美商品加征关税，这一数字还将上升至1000美元。如果贸易战持续下去，人们将感受到更多的刺痛，世界经济将面临更多的下行风险。

黄屏表示，中美开展合作可以办成很多有利于两国乃至全世界的大事。尽管两国关系面临诸多困难，但两国仍在禁毒等对两国社会和人民具有重要意义的问题上取得合作进展。以禁毒合作为例，中方落实中美元首阿根廷会晤共识，对芬太尼类物质进行了整类列管。根据美国司法部数据，今年一、二季度，来自中国的芬太尼类物质较去年同期下降了99%和97%。中美作为两个大国，肩负着合作应对气候变化、恐怖主义、流行病等全球性问题的重要责任，这也是两国人民乃至国际社会的共同愿望。

黄屏指出，尽管有些人认为中美正走向敌对，但我相信两国友谊仍具有坚实基础。我走遍领区10州30多个城市，很高兴看到两国各领域双边交流依然活跃，各地民众对中美和平共处抱有期待。纽约州参议院通过决议将今年的10月1日定为“中国日”，将今年10月的第一个星期设立为“华裔传统周”。俄亥俄州和湖北省将庆祝建立友好省州关系40周年。福耀玻璃、中国中车等数百家中国企业在领区投资兴业，为当地经济发展注入强劲动力并带来上万个就业机会。数千名美国观众今年5月在巴克莱中心为中国国家女子篮球队与美国女子职篮纽约自由人队举行的友谊赛而欢呼。总领馆与纽约州立大学系统（SUNY）近期还联合举办了“SUNY中国150”项目十周年纪念招待会。不久前，200多名美国学者及政商界人士联署公开信，强调中国不是美国的敌人，美国不应采取对华全面对抗政策。我们希望有更多人挺身而出，表达对中美关系的支持。让我们携起手来，共同行动起来，进一步推动中美友好合作，推动构建人类命运共同体。

格林伯格在致辞中表示，很高兴受邀出席此次招待会，与美中各界共同庆祝中华人民共和国成立70周年。很荣幸多次访华见证中国的巨大发展变化，并通过推动两国保险等领域的合作参与中国改革开放进程。希望中美领导人共同努力推动两国关系走出当前的困难，继续向前发展。作为全球两个重要大国，美中应相互支持、携手合作，相信两国能做到这一点。

伊斯雷尔在致辞中表示，美中两国合作潜力巨大，也唯有合作才能应对共同挑战和危机。他将尽其所能推动强化美中友好合作关系，希望两国求同存异、携手合作，为子孙后代建设更加安全、稳定、繁荣和美好的世界。霍马茨祝贺中国过去70年发展取得举世瞩目的成就，表示美中携手合作，世界将变得更加美好。希望美中各界朋友共同努力，推动中美关系实现建设性发展。马萨诸塞州共和党前主席哈蒂根代表该州州长贝克向黄屏总领事颁发贺状，祝贺中华人民共和国成立70周年，表示该州愿不断加强同中国在经贸、科技和文化等方面的合作。纽约州众议员白彼得代表纽约州众议院向黄屏颁发贺状，宣布该州众议院亦将今年的10月1日定为“中国日”，将今年10月的第一个星期设立为“华裔传统周”。

随后，黄屏总领事夫妇同格林伯格等十几位嘉宾代表齐声唱起生日歌并一同切开写有“70”字样的蛋糕，共同庆贺中华人民共和国70岁生日，将招待会喜庆热烈的气氛推向高潮。

招待会上的文艺演出新意叠出。两个中美家庭的亮相，让人眼前一亮。8名来自纽约同一个家庭的美国小姐妹用中文演唱了歌曲《隐形的翅膀》和《月亮代表我的心》，令现场观众阵阵击节赏叹。黄屏亲自为小姐妹们送上镶在镜框中的美国华文报纸对其家庭报道作为纪念。曾荣获联合国教科文组织“民间工艺美术家”称号的何红一教授现场展示中国传统剪纸艺术，并偕女儿翩翩起舞，给人带来美的享受。第十六届“汉语桥”世界大学生中文比赛美洲组冠军、美国小伙穆宸鹏表演了京剧《穆桂英挂帅》选段，一开嗓就惊艳全场。总领馆女同胞们的形体芭蕾表演引来赞声连连。

与会来宾认真倾听嘉宾发言，饶有兴致地观看文艺演出，不时给予喝彩和掌声，他们赞赏新中国70年取得的巨大成就，相信美中关系将克服当前的困难取得更大发展，表示愿为两国友好合作继续贡献力量。

招待会现场布置了新中国成立70周年图片展、烤鸭等中华美食现场制作演示，一层大厅的显示屏上滚动播放70周年专题片、美丽中国、中国国际进口博览会等视频，吸引了诸多来宾驻足观看。

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