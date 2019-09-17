驻埃及大使廖力强赴中建新首都CBD项目慰问员工

人民网开罗9月17日电（记者 黄培昭）中国驻埃及大使廖力强日前赴沙漠腹地的埃及新首都CBD项目看望慰问员工，并出席了中建埃及分公司中秋聚餐会和第二届员工篮球友谊赛开幕式。廖力强发表讲话勉励员工敬岗爱业，并为首场球赛开球，以别样方式送来党和国家对奋战在“一带一路”重点项目广大建设者的悉心关怀和美好祝福。

在参观完偌大的新首都CBD项目施工现场后，廖力强一行在标志塔标段项目部会议室出席了项目调研座谈会。廖力强与中建八局副总经理、中建埃及分公司董事长王少峰，中建埃及分公司党工委书记、总经理常伟才，中建埃及分公司执行总经理王智等深入交流，并听取了关于埃及新首都CBD项目运行以及分公司党建、品牌传播等工作的专题汇报。

廖力强指出，埃及新首都CBD是两国元首见签的项目，是“一带一路”的旗舰工程，讲好中国建筑的故事，是讲好中国故事很重要的内容和具体体现，大家一定要重视宣传，学会“边做边说”，联合相关各方共同做好项目海外传播工作。

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