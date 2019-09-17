苏丹总理说愿不断拓展苏中务实合作广度和深度

新华社喀土穆9月17日电（记者马意翀）苏丹过渡政府总理哈姆杜克16日表示，愿不断拓展苏丹和中国双边务实合作的广度和深度，更好造福两国和两国人民。

当天，中国驻苏丹大使马新民拜会哈姆杜克。哈姆杜克表示，苏中两国关系源远流长，双方始终在相互尊重、彼此信任的基础上开展互利共赢合作。他对中方多年来始终如一在各领域对苏丹的支持和帮助表示高度赞赏和由衷感激，苏过渡政府将竭尽全力确保在苏中国公民和企业安全与利益不受损害。苏方愿与中方一道，不断拓展双边务实合作的广度和深度，更好造福两国和两国人民。

马新民表示，中方支持苏丹新政权为实现国家和平、稳定和发展所做努力，支持苏方走符合自身国情的发展道路，并愿向苏丹提供力所能及的支持和帮助。同时，希望苏丹新政权确保在苏中国公民和企业的安全和利益。

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