贵州艺术团亮相莫桑比克 献礼新中国成立70周年

新华社马普托9月16日电（记者聂祖国）来自中国贵州的艺术家们16日晚在莫桑比克为当地民众、华侨华人、友好人士等千余名观众献上一场精彩的文艺晚会，向新中国成立70周年献礼。

莫桑比克前总统若阿金·希萨诺和阿曼多·格布扎等多位莫政要莅临现场观看演出，中国驻莫桑比克大使苏健及莫文化旅游部常务秘书多明戈斯·阿图尔出席活动并致辞。

苏健说，近年来，随着中莫全面战略合作伙伴关系的确立，两国艺术家互访交流不断增多，人文交流合作成为双边关系的新亮点，并正在为改善莫民生作出贡献。他说，中国正在为莫1000个村庄接入卫星电视，在建的莫中文化中心也将为推广莫文化和国际文化交流提供更加完善的平台。

阿图尔首先向中国人民表达节日祝福，并欢迎中国艺术家们来莫演出。他说，相信此次文化交流活动将有助于两国人民加深理解，进一步推动两国友好合作。

晚会上，远道而来的艺术家们通过少数民族歌舞、民乐和杂技等节目，从不同层面演绎了中国多民族文化的丰富内涵，现场不时响起掌声与欢呼声。

一位当地大学生表示，他正在学习中文，晚会节目给他留下深刻印象，希望有机会去中国学习生活，深入了解多姿多彩的中国文化。

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