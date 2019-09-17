墨西哥举行独立209周年庆祝活动

新华社墨西哥城9月16日电（记者吴昊）墨西哥16日举行阅兵式等一系列活动，庆祝国家独立209周年。
在首都墨西哥城宪法广场举行的阅兵式上，墨总统洛佩斯检阅三军部队。受阅部队由陆军、海军等方阵组成。其中，在洛佩斯号召下于年初成立的国民警卫队首次亮相引人注目。
在约2小时的阅兵式中，共有1.2万名官兵、74架作战飞机和414辆军用车亮相。这次阅兵还邀请阿根廷、智利、西班牙等多个国家参加。当地媒体报道说，超过40万人观看了阅兵式。
当天，墨西哥各地还举行了音乐会、游行等庆祝活动。
1810年9月16日，墨西哥民族英雄伊达尔戈向西班牙殖民政府宣战，在中部城市多洛雷斯敲响钟声，发动起义。起义最终演变成墨西哥独立战争。起义军经过11年奋战，于1821年攻入首都墨西哥城，墨西哥从此成为一个独立国家。9月16日也被定为墨西哥独立日。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】