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特朗普称美日达成初步贸易协议

2019年09月17日16:44  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月16日电（记者熊茂伶 高攀）美国总统特朗普16日致函国会，称美国已与日本就关税壁垒和数字贸易达成初步协议。但日本方面对此反应谨慎。

　　据白宫当晚公布的这份信函，美日将在未来几周就关税壁垒和数字贸易签署协议，两份协议都无需国会批准。美国2015年通过的一项法案允许总统通过公告与贸易伙伴互惠削减关税。

　　由于信函未透露协议细节，外界尚不清楚协议是否包括日方关注的汽车关税。

　　不过，日本方面对协议前景反应谨慎。日本内阁官房长官菅义伟当天表示，双方仍在就细节进行谈判，他拒绝进一步置评，因为正式协议尚未达成。

　　特朗普就任后，一直要求与日本启动双边自贸协定谈判以削减美国的贸易逆差。特朗普还曾以国家安全为由威胁对进口汽车及零部件加征关税，日方一直力图寻求豁免。

　　8月底，特朗普与日本首相安倍晋三在七国集团峰会期间宣布，双方已就降低农产品和工业品关税达成原则性共识，但不包括汽车关税。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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