新华社美国博尔德9月16日电 通讯：美国户外运动产业忧心“凛冬将至”

新华社记者高山

冬天的脚步近了，销售旺季也近了。本该欢欣鼓舞的美国户外运动公司克里姆森-克洛弗创始人兼首席执行官朗达·斯温森却忧心“凛冬将至”。

“科罗拉多博尔德设计，中国制造”，这是克里姆森-克洛弗公司生产的运动外套商标上的标注。在中美经贸摩擦阴影下，这家通过与中国伙伴工厂携手合作而蓬勃发展的美国小企业感到阵阵寒意。

斯温森日前在位于科罗拉多州博尔德市的公司总部接受新华社记者专访时说：“美国政府对中国商品加征关税令我们遭到了巨大冲击，背上了沉重经济负担。”

斯温森表示，克里姆森-克洛弗公司95%的产品产自中国。美国加征关税让很多户外运动企业遭到打击，“像我们这样的小企业尤其难以承受”。

在落基山脉纵贯南北的科罗拉多州，冬季冰雪运动等户外运动广受欢迎。克里姆森-克洛弗公司是该州众多生产户外运动服饰和装备的公司之一。

斯温森介绍说，她的公司在中国有4家合作工厂，两家位于长江三角洲，两家位于珠江三角洲，都是长期合作伙伴，有些合作已近20年。她说，这些中国合作工厂也是小型企业，克里姆森-克洛弗公司负责设计，它们负责生产，公司再把成品运到美国和欧洲销售。这种互利双赢的合作使得美中两国小企业都获得生机与发展。

斯温森在公司展厅把各式精美服装展示给记者。她说：“如果关税继续增加，我们将被迫把给经销商的价格提高，但是提价意味着我们将失去很多订单。”

她强调，对中国输美商品加征的关税实际上是“掏我们口袋里的钱”，是美国企业和消费者在支付关税。

美国滑雪运动协会会长尼克·萨金特上月曾代表该行业反对对中国商品加征关税。他指出，美国的关税政策将严重损害该行业，导致成本上升，利润减少，消费者面临涨价，这不符合美国冰雪运动产业以及整个美国的经济利益。“我们最重要的销售季很快要开始，如果这个行业还想发展，这些关税必须取消。”

美国户外运动产业联合会副总裁帕特丽夏·罗贾斯-昂加尔日前表示，自2018年9月以来，“在户外运动产业工作的美国人已经承受了12.5亿美元关税负担”。

克里姆森-克洛弗公司首席运营官盖尔·罗斯和斯温森一起陪同记者参观了公司展厅。罗斯称赞中国合作工厂是值得信赖的伙伴，她和斯温森都认为中国伙伴在产品质量和生产速度方面都是别国企业难以比拟的。

罗斯说，今年9月1日，美国对中国3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施，在此之前，克里姆森-克洛弗公司恳请中国伙伴工厂加快生产速度，争取抢在9月1日前完成订单生产并运到美国。“他们加快速度，最终帮我们实现了目标，省了大钱。如果不是长期建立的坚实关系，这是不可能完成的任务。”

罗斯表示，尽管公司为最困难的局面做了准备，但仍盼望美中两国早日谈判出成果，因为“我们的核心业务不会离开中国”。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)