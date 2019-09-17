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菲律宾南部一汽车坠崖致15人死亡

2019年09月17日16:37  来源：新华网
 

　　新华社马尼拉9月17日电（记者袁梦晨 杨柯）菲律宾南部17日发生一起汽车坠崖事故，造成至少15人死亡，另有数人受伤。

　　据当地警方消息，一辆载有20余人的小型货车当天上午在南哥打巴托省山路上行驶时坠崖，14人当场死亡，另有1人在送医途中死亡。

　　南哥打巴托省减灾管理委员会表示，目前其余伤者均已被送往附近医院，事故原因正在调查之中。

　　在菲律宾山区，由于路况较差以及车辆疏于保养等因素，交通事故时有发生。今年7月19日，一辆载有当地小学生的小型货车在菲律宾中部的宿务岛坠崖，造成至少11名小学生死亡。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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