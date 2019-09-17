白俄罗斯副外长称赞中国发展成就

新华社明斯克9月16日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯外交部副部长达普丘纳斯16日表示，白方盛赞新中国成立70年来在各领域取得的举世瞩目的成就，希望向中方借鉴有关发展经验并推动两国关系发展。

达普丘纳斯当天在“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”开幕式上致辞说，在中国共产党的领导下，中国人民在经济、科技、社会等领域取得了举世瞩目的成就。中国的国际影响力日益增强，国际地位日益提高。中国的改革开放取得了巨大成就，在“一带一路”倡议框架下同世界各国开展平等互利合作。

他说，白方希望向中方借鉴有关发展经验，愿同中方一道，全面落实两国元首共识，积极参与共建“一带一路”，不断丰富白中全面战略伙伴关系内涵，推动两国关系迈上新台阶。

中国驻白俄罗斯大使崔启明表示，中国愿同世界各国分享发展经验和发展机遇，愿通过共建“一带一路”、构建人类命运共同体与包括白俄罗斯在内的世界各国加强互利合作，实现共同发展。他表示，在中白两国元首的直接关心和战略引领下，中白关系始终保持高位稳定运行，各领域合作持续深化，处于历史最好时期。中国驻白使馆愿同白方加强合作，共同落实好两国元首共识，为深化两国各领域合作、推动中白全面战略伙伴关系不断向前发展作出更大贡献。

本次国际巡展由中国国务院新闻办公室和中国驻白俄罗斯大使馆主办，白对外友好与文化交流协会及明斯克中国文化中心承办。白政府、议会、工商界、高校和智库及媒体代表近150人出席。来宾们在观看图片展后，称赞70年来中国经济社会发展所取得的伟大成就，纷纷表示对白中关系的未来充满信心。

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