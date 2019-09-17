以色列举行第22届议会选举

新华社耶路撒冷9月17日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列17日举行第22届议会选举，共有29个政党角逐议会120个席位。

议会选举投票于当地时间17日7时（北京时间12时）开始，当日22时结束。根据中央选举委员会数据，以色列全国有投票资格的选民约为640万，全国共有10788个投票站。

以色列在各地部署了1.8万名警察，3000名观察员在各地投票站巡视。当天通往约旦河西岸和加沙地带的口岸和检查站全部关闭。

以色列媒体最新发布的民调显示，在此次选举中，蓝白党和利库德集团排名靠前，都将获得32个席位。

以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。只有获得3.25%以上选票的政党才能进入议会，获半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列史上从未出现单一政党组阁情况，历届内阁都是由多个政党组成的联合政府。

今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但由于内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

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