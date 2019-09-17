中国赴刚果（金）维和部队进行第22次轮换

新华社成都9月17日电（黎云、王玺）中国第23批赴刚果（金）维和部队第一梯队110名官兵，17日在四川泸州乘坐中国空军伊尔-76军用运输机启程，接替第22批赴刚果（金）维和部队继续执行维和任务。

中国第23批赴刚果（金）维和部队共218人，包括工兵和医疗两支分队，分别由陆军第77集团军某工兵旅，以及联勤保障部队第940医院为主抽组，其中工兵分队175人，主要担负工程勘察、道路修筑、机场建设、军事营地准备、未爆弹药销毁、人道主义救援以及驻刚大使馆武官处和联刚团指定的其他任务；医疗分队43人，按联合国维和二级医院标准编配，主要担负伤病员救治、后送和卫生防疫任务。新一批维和部队将分成两个梯队陆续抵达任务区，执行为期一年的维和任务。

据第23批赴刚果（金）维和部队指挥长侯勇介绍，这次执行维和任务的工兵分队官兵，多数专业技能过硬，其中56名官兵曾执行过维和任务，分队在集训期间组织官兵系统学习了联合国维和行动条令法规、外交礼仪常识以及当地风俗民情，开展了政策法规、专业技能、突发事件处置等多个内容150余个课目的强化训练，为圆满完成维和任务打下坚实基础。

中国第22批赴刚果（金）维和部队于2018年９月抵达任务区，圆满完成了为期一年的维和任务，全部被授予联合国维持和平勋章，即将轮换回国。

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