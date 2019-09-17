特朗普说不希望对伊朗发动战争

新华社华盛顿9月16日电（记者刘阳 刘晨）美国总统特朗普16日被问到在沙特阿拉伯石油设施遭袭后是否准备对伊朗开战时表示，他不希望对任何人开战。

特朗普当天在白宫被媒体问到是否希望对伊朗开战，他说：“我想要战争吗？我不想对任何人开战。”当记者询问美国是否有证据表明伊朗发动了对沙特石油设施的袭击，他表示“目前看上去如此”，但事件仍有待调查。

“我们想要找到确凿的袭击发动者，”特朗普说，“一旦有确凿发现，我们会予以公布。”他说，美国国务卿蓬佩奥将前往沙特进行对话。

特朗普的这一表态较此前略有软化。他15日在社交媒体推特上发文称，美国已经“填弹上膛”，只待确认袭击者身份。

沙特内政部14日说，数架无人机当天凌晨袭击了沙特国家石油公司两处石油设施并引发火灾。也门胡塞武装随后宣布袭击事件是该武装所为。但蓬佩奥14日指称伊朗是此次袭击的幕后黑手。伊朗外交部15日对此说法予以否认和谴责。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)