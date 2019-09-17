日本关东地区出现第二起猪瘟疫情

新华社东京9月17日电（记者华义）日本农林水产省17日宣布，埼玉县一家养猪场出现一例猪瘟病例，这是日本关东地区近期报告的第二起猪瘟疫情。农林水产省称，此轮疫情仍属于古典猪瘟，不是非洲猪瘟。
日本农林水产省和埼玉县17日通报，该县小鹿野町一家养猪场确认发生猪瘟疫情。这家养猪场距离13日该县发生首起猪瘟疫情的养猪场约5.5千米。埼玉县已决定对这家养猪场饲养的约1100头猪实施扑杀处理。
日本农林水产省称，为了防止疫情扩散，将强化疫情发生农场周边的消毒措施，在主要道路上设置消毒点。由于野猪被怀疑是猪瘟病毒传播的关键渠道，农林水产省已向野猪出没地点布放含有疫苗的饵料。日本政府还将向当地派遣调查小组以查明感染路径等。
2018年9月，日本中部的岐阜县一个养猪场出现猪瘟，这是日本时隔26年再次出现猪瘟疫情，本月13日疫情首次从中部地区扩散到东京以北的琦玉县。
截至目前，已有包括岐阜县和埼玉县在内的8个府县报告猪瘟疫情，总计约13万头猪被扑杀处理。
猪瘟是一种急性、接触性猪传染病，但不会传染给人。日本此次流行的猪瘟不是传染性极强和致死率极高的非洲猪瘟。
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