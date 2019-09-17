中英两国交响乐团合作演绎“中国之夜”音乐会

新华社伦敦9月16日电（记者梁希之 顾震球）为庆祝中华人民共和国成立70周年，英国皇家爱乐乐团与中国爱乐乐团16日晚在伦敦巴比肯中心音乐厅联袂上演“中国之夜”音乐会。

本场演出由上海歌剧院院长许忠担任指挥，青年钢琴演奏家万捷旎担任钢琴独奏，共演奏了《中国序曲》《黄河协奏曲》《黔岭素描》《五行》4部中国交响乐作品。两国音乐家珠联璧合，为英国观众和旅英侨胞展示了中国交响乐的独特魅力。他们的演奏时而高亢激昂，时而婉转低回，时而清脆悠扬，时而浑厚深沉，获得了全场观众的热烈掌声。

中国驻英国大使刘晓明在音乐会前举行的招待会上致辞说，今年是新中国成立70周年，也是中英建立代办级外交关系65周年，在这样重要而特殊的年份举行这场音乐会意义非凡。他希望通过音乐会能凝聚更多共识，汇集更多力量，推动中英关系“黄金时代”行稳致远。

英国皇家爱乐乐团总经理詹姆斯·威廉姆斯在致辞中表示，皇家爱乐乐团曾多次访华演出，与中国的乐团、艺术家和观众保持紧密联系，相信今晚的演出将进一步增强英中两国之间的紧密关系。

这场“中国之夜”音乐会是世界著名交响乐团与中国爱乐乐团国际合作系列项目首场音乐会。2019“中国之夜”项目还将在全球多个城市举办专场音乐会，为新中国成立70周年献礼。

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