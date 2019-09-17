美国能源部长说动用战略石油储备为时尚早

新华社华盛顿9月16日电（记者许缘）美国能源部长里克·佩里16日说，现在谈论美国是否要动用战略石油储备以应对沙特阿拉伯油田遇袭事件“为时尚早”。

佩里在当天接受媒体采访时说：“现在发表评论为时过早。我们需要真正掌握沙特阿拉伯石油生产设施关闭的时间，再决定是否需要动用战略石油储备。”同时，沙特方面已经表示将恢复部分石油产量。虽然油价会因袭击事件飙升，但目前市场上仍有“相当可观的”石油储量。

14日，沙特布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田遭无人机袭击，导致沙特石油供应每日减少570万桶，这个数字约占沙特石油日产量的50%和全球石油日供应量的5%。

国际油价受此影响上涨。其中，美国西得克萨斯轻质原油（WTI）期货价格16日一度涨至每桶63.34美元，涨幅高达25.91%。布伦特原油期货价格也在袭击发生后一度飙升19.5%，创下盘中最大涨幅。

15日，美国总统特朗普表示已批准“必要时”从美国战略石油储备中调拨资源，以稳定石油价格并保证市场供应。同时，沙特正加紧恢复石油生产。美国《华尔街日报》15日援引沙特官员的话报道，石油日产量受影响部分的三分之一有望于16日恢复，但完全恢复至袭击以前水平可能需要数周。

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