芬兰经济今明两年或显著放缓

新华社赫尔辛基9月17日电（记者李骥志 徐谦）芬兰经济研究所ETLA16日发布的经济预测报告表明，今明两年芬兰经济将显著放缓，同时财政平衡正在减弱。

ETLA在3月份经济预测的基础上，将今年芬兰的经济增长从1.4%下调至1.1%，将明年增长从1.2%下调至0.9%。该研究所将芬兰经济增长显著放缓的原因归结为全球经济和欧元区经济低迷。

预测显示，今明两年影响芬兰经济增长的最大风险是贸易摩擦以及美国和英国的不确定性。报告指出，国际贸易摩擦存在继续升级的风险；美国政策的不可预测性或造成世界形势随时变化；英国一旦“无协议脱欧”也将对芬兰经济构成重要影响。

ETLA预测认为，芬兰明年的经济增长将高度依赖内需。芬兰的财政平衡正在减弱。今年芬兰政府赤字占GDP的比重为0.9%，未来两年内赤字预计将上升至GDP的1.4%。

据ETLA预测，芬兰经济陷入技术性衰退的可能性激增，今年的可能性为18%，到明年年底这一可能性将上升至48%。经济学家通常将连续两个季度经济萎缩视作“技术性衰退”。

芬兰2018年GDP为2320亿欧元，人均GDP为4.2万欧元。芬兰经济对外依存度较高，2018年出口总额636.8亿欧元，进口总额665.8亿欧元。芬兰年产值超50亿欧元的企业有10多家，包括诺基亚、耐思特石油、芬欧汇川、通力电梯等。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)