埃及总统表示愿深化埃中两国务实合作

新华社开罗9月16日电（记者吴丹妮）埃及总统塞西16日表示，埃方希望更快把“一带一路”倡议蕴含的历史机遇转化为实现民族复兴的发展动力，愿在共建“一带一路”框架下深化埃中两国务实合作。

塞西当天在埃及首都开罗接受中国新任驻埃及大使廖力强递交国书时还表示，埃中关系经受住了国际和地区形势风云变幻的考验，始终保持向前发展的势头。他本人高度重视埃中全面战略伙伴关系，大力支持并亲自推动加强这一关系。

廖力强表示，作为中国第17任驻埃及大使，将与埃方共同努力，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中埃全面战略伙伴关系取得更大发展。

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