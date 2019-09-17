泰国国际贸易促进厅厅长邦宗洁：泰国对中国市场寄予厚望

人民网曼谷9月17日电（记者 林芮）泰国国际贸易促进厅厅长邦宗洁女士9月16日在曼谷接受记者采访时表示，泰国国际贸易促进厅对中国市场寄予厚望，并采取积极措施促进对华贸易。

邦宗洁女士说，中国是泰国最重要出口市场之一，现在中国市场已变得更加开放，泰国政府对中国市场寄予厚望。对泰国来说，中国市场还有很大潜力。只要能找准中国市场潮流趋势，占有若干市场份额，泰国出口商就能赢得丰厚利润，同时有助于提升泰国就业率。

邦宗洁女士介绍说，多年来，泰国政府采取了一系列措施促进泰国对华出口，如鼓励泰国企业家以中国消费者需求为基础开发自己产品，以准确满足中国消费者的需求；将中国每一省看作一个贸易伙伴，并一一跟省级政府进行贸易谈判，针对每一省进行市场开拓与经营；组织泰国企业家积极参加中国东盟博览会、中国国际进口博览会等重要展览展销会，开拓新市场；泰国政府与诸多电子商务平台提供者开展合作，其中成就最显著的是与阿里巴巴公司的合作，如泰国国际贸易促进厅协助泰国大米出口企业在“天猫”设立“泰国大米旗舰店”，将泰国大米集中展出，供中国消费者选购，有效促进了大米对华出口；今年泰国国际贸易促进厅计划设立“Top Thai Shop”，将水果、由天然萃取物组成的护肤品与化妆品等泰国品牌产品集中推向中国消费者。

据泰国国际贸易促进厅统计，今年1至7月份，泰国对华出口总额约163.12亿美元。中国已连续6年是泰国最大的贸易伙伴，泰国则是中国在东盟第三大贸易伙伴。

在谈到中美贸易争端对泰国出口的影响时，邦宗洁女士说，总体来说，中美贸易争端尚未对泰国出口产生明显影响。但部分产业，如电器电子商品，贸易争端对泰国产品出口有负面影响，因为若中国不能将产品出口到美国，为中国生产电器零件的泰国就会受到影响。另外若美中不能互相进出口，两国将会在泰国等具备生产能力的第三国家寻找和采购材料和产品，其中最具代表性的包括家居产品和旅游用品。但是若第三国家是泰国产品在其市场上占有市场份额时，美国和中国就会与泰国争抢份额。

接受记者采访前，邦宗洁女士率领泰国国际贸易促进厅工作团队举行“2019曼谷时尚产品展销会”新闻发布会。据邦宗洁女士介绍，该展销会将于2019年10月17至21日在曼谷举办，展销会占地面积4.1万平方米，共设1800个展位，其中中国参展商（包括大陆、台湾和香港）共计71个，设116个展位。预计将有来自70多个国家和地区的5万多人参加展销会，交易额不少于20亿泰铢。该展销会将有助于泰国出口目标达到全年增长3%的目标。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)