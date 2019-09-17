菲律宾总统杜特尔特会见陈敏尔

新华社马尼拉9月17日电 9月16日，菲律宾民主人民力量党主席、总统杜特尔特在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔。

陈敏尔转达习近平主席的亲切问候。他说，不久前习近平主席再次与阁下会晤，就中菲关系进一步发展达成重要共识。中方愿同菲方一道，落实两国元首共识，加强执政党交往，增进政治互信，深化“一带一路”框架内合作，推动中菲关系不断取得新进展。重庆愿加强与菲地方交往，通过国际陆海贸易新通道深化各领域交流合作，为中菲关系发展作出积极贡献。

杜特尔特请陈敏尔转达对习近平主席的良好祝愿。他说，当前菲中关系正处于历史上最好时期，两国各领域合作全面展开，政党和地方交往日益活跃。感谢中方对菲经济社会发展提供的支持和帮助，希望继续学习借鉴中国共产党治国理政经验，愿意积极参与共建“一带一路”，欢迎重庆同菲开展更多交流合作。

应菲民主人民力量党邀请，陈敏尔于9月13日至17日率中共代表团访菲。其间，陈敏尔还分别会见了众议长卡耶塔诺，及民主人民力量党总裁皮门特尔等执政联盟主要政党领导人和达沃市长萨拉·杜特尔特，并同菲财政部长多明格斯共同出席中国（重庆）－菲律宾经贸交流论坛。

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