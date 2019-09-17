新华社喀布尔9月16日电 通讯：供电设施遭袭 阿富汗“灿烂千阳”失华彩

新华社记者陈鑫 邹德路

阿富汗首都喀布尔的夜景让不少人印象深刻，市区山丘上星星点点的灯光被美籍阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼描绘为“灿烂千阳”。然而，这一作家笔下的美景近日却遭塔利班破坏。

一伙阿富汗塔利班武装分子15日在巴格兰省炸毁了两座高压输电塔，切断了来自邻国乌兹别克斯坦的电力供应，导致包括喀布尔在内的阿全国12省停电，“灿烂千阳”美景不再。

停电让许多家庭的生活陷入困境。喀布尔居民哈马云·哈利利从事的是冰激凌生意，他在接受新华社记者采访时说：“停电让我的生意做不下去了。我没钱买发电机，所以冰激凌制造机没法运转，我只能待在家里，什么也干不了。”

另一位喀布尔居民莱拉说：“我的丈夫是军人，每两周才能回一次家。我和3个孩子待在家里，停电让我们在夜里非常害怕。”她说，她只能偶尔到有太阳能发电机的邻居家借一点电用。

除居民生活受到影响外，阿富汗经济预计也将因此次大停电遭受重创。阿富汗黎明电视台报道说，中断的电力供应中有很大一部分是供给喀布尔东部的工业园区使用的，停电后工业园区中许多工厂不得不停工，这将给阿富汗经济带来不小损失。

阿富汗电力公司15日发表声明说，公司已派一队维修人员前往现场重新架设高压输电塔并努力恢复供电。但巴格兰省当地居民表示，维修人员无法抵达现场进行维修，因为塔利班武装分子与阿富汗安全部队的战斗仍在进行中，阿安全部队尚未完全掌控这一地区。

长期以来，安全局势不稳定和基础设施不完善等造成阿富汗许多地区电力供应困难。有统计显示，阿富汗境内超过70%的用电需从乌兹别克斯坦等国进口。

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