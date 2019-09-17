肯尼亚工商界人士期待参加今秋广交会

新华社内罗毕9月17日电（记者储信艳 杨臻）第126届广交会推介会16日在肯尼亚首都内罗毕举行。当天，约150名中肯工商界人士参加了推介会，参会的肯方人士表示期望参加将于今年秋季举行的广交会。

肯尼亚国家工商联合会副会长杰弗里·基马尼表示，广交会既是肯尼亚商家向中国市场出口商品的通道，也是引进中国最新科技产品的平台。

美发产品批发商贾胡里将自己事业的快速发展归功于广交会。她说，2014年第一次参加广交会时，她仅经营一家小零售店。此后，她开始直接从中国制造商购买高质量的美发用品，逐渐成为当地主要理发用品供应商之一。

来自内罗毕的鞋类零售商约瑟夫计划参加第126届广交会。他希望能直接从中国鞋类制造商进口物美价廉的产品。肯尼亚蜂蜜制造商萨维尔也决定参加今秋广交会，并希望找到中国蜂蜜进口商。

今年5月结束的第125届广交会吸引了近700名肯尼亚采购商，主要采购电子及家电产品、机械产品、建材产品、五金工具和日用消费品。第126届广交会将于10月15日至11月4日在广州举行。

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