韩国确认出现非洲猪瘟疫情

新华社首尔9月17日电（记者耿学鹏 田明）韩国农林畜产食品部17日发布消息说，京畿道坡州市一家养猪场16日下午报告5头猪死亡，检疫部门17日早晨6时30分确认死亡病猪感染非洲猪瘟。

农林畜产食品部长官金炫秀在记者会上说，政府相关机构将“竭尽全力遏止非洲猪瘟传播”。据介绍，相关机构将扑杀坡州3家养猪场的大约4000头猪，其中包括那家发现非洲猪瘟病例的猪场。同时，自17日早晨6时30分起对韩国全国养猪场、屠宰场等机构实施48小时禁令，其间禁止运输活动。

农林畜产食品部官员表示，韩国境内非洲猪瘟病例的病毒感染途径尚在调查确认当中。

非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染猪引起的一种急性、出血性、烈性传染病，以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征。非洲猪瘟不是人畜共患病，该病毒不会感染人类。

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