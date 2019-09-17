第73届联合国大会闭幕

新华社联合国9月16日电（记者王建刚）第73届联合国大会16日下午在纽约联合国总部闭幕，来自尼日利亚的提贾尼·穆罕默德—班迪宣誓就任第74届联大主席，从第73届联大主席埃斯皮诺萨手中接过象征联大主席权力的木槌。

联合国秘书长古特雷斯在闭幕会上对埃斯皮诺萨在担任联大主席期间的卓越表现给予高度肯定，称埃斯皮诺萨是“多边主义的捍卫者”，成功践行了上任时关于努力建立一个与所有人息息相关的联合国的承诺。

古特雷斯说，第73届联大期间提出并解决的诸多问题再次说明，只有通过加强国际合作才能真正应对并解决相关挑战和问题。大会通过的《难民问题全球契约》以及《移民问题全球契约》就是其中最突出的例子。他呼吁人们遵守《联合国宪章》的宗旨与原则，结束战争与冲突，尊重人权，实行宽容政策，以使所有人都能在更大的自由中享受社会进步以及更美好的生活。

埃斯皮诺萨在当天举行的记者会上说，第73届联大共通过341项决议，涉及议程多达178个。第73届联大所确立的推动性别平等、改善环境、增加体面工作、保障残疾人权益、推动移民与难民工作、振兴联合国以及促进和平与安全等优先事项的工作目标得以顺利完成。

埃斯皮诺萨强调，联合国是实现政治对话、弥合分歧、处理并和平解决冲突的重要平台。她表示，担任联大主席也许是她“一生中最迷人、最精彩以及最富有人情味的一段经历”。

联合国大会由联合国全体193个会员国组成，于1945年依照《联合国宪章》设立，是联合国主要审议、监督和审查机构。联大每年一届，从9月中旬开始，一直持续到第二年的9月中旬新一届联大换届为止。第74届联大会议将于17日召开。

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