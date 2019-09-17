欧美同学会举行座谈会 庆祝新中国成立70周年

人民网北京9月17日电（刘叶婷） 欧美同学会（中国留学人员联谊会）庆祝中华人民共和国成立70周年座谈会16日在北京召开。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺出席并发表讲话，欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长刘利民、曹卫洲、刘书瀚、夏颖奇、郑传芳，欧美同学会秘书长班子成员，北京市欧美同学会会长闫傲霜、宁夏欧美同学会会长李星、上海市欧美同学会常务副会长臧广陵，以及来自30多家地方组织和各国别分会、委员会的留学人员代表参加座谈会。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持座谈会。

欧美同学会与新中国同频共振，共同发展

70年来，留学人员始终与新中国风雨同舟，与人民共同奋进。建国初期，李四光、严济慈、华罗庚、周培源、钱三强、钱学森、邓稼先等一大批科学家，克服重重困难，回到祖国怀抱；上世纪五六十年代，1.8万苏东留学学子全部学成归国，奔赴祖国最需要的地方；改革开放以来，广大留学人员积极推动我国同其他国家各领域交流合作；十八大以来涌现出以黄大年、南仁东、钟杨为代表的留学人员时代楷模，在新中国留学报国史上写下了一个个闪光的名字。70年来，欧美同学会始终与新中国同频共振，共同发展。70年来，新中国历代领导人始终重视留学人员和欧美同学会工作。

陈竺在讲话中回顾了新中国成立以来，几代留学人员对新中国建立建设、改革发展的历史贡献，回顾了欧美同学会伴随着新中国成长壮大的发展历程，重温了党和国家几代领导人对留学人员和欧美同学会的高度重视和亲切关怀。陈竺指出，广大留学人员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，秉承留学报国的光荣传统，始终坚守爱国主义，以骄人的留学报国业绩，擎起心中高高飘扬的爱国主义旗帜；始终坚定理想信念，把共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想统一起来，与自己的工作结合起来，肩负起时代赋予的历史责任；始终坚持开拓创新，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，勇做开拓创新的弄潮儿；始终坚持奋进斗争，为实现中国共产党确立的奋斗目标作出新的贡献。

蓝图已经绘就，拼搏就在今朝。陈竺强调，广大留学人员要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，不忘留学初心，牢记报国使命，与全国人民一同建功新时代，与全体中华儿女一道同圆中国梦，以优异的工作业绩向新中国成立70周年献礼！

王丕君在主持时指出，当前我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入到新时代。中华民族从来没有像今天这样接近伟大复兴。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘留学初心，牢记报国使命，为实现“两个一百年”奋斗目标，努力创造出无愧历史、无愧时代、无愧人民的新业绩，为中华民族创造出让世界刮目相看的更大奇迹、屹立于世界民族之林而共同奋斗！

越留学越爱国，此心安处是吾乡

座谈会伊始，刘书瀚、夏颖奇围绕“建功新时代 同圆中国梦”主题分享了个人感悟。刘书瀚在发言中分享了自己参加“知国情、话自信”活动的心得体会，希望在引导、教育留学人员发扬敢为人先的创新精神，克服浮躁、返璞归真，发扬脚踏实地、扎实奋进的科学赶超精神，和发扬忠诚为民的奉献精神等方面与留学人员共同奋进。

夏颖奇在《越留学，越爱国》的发言中，深情回顾了自己改革开放后出国又回国的经历，感慨万千。他引用苏东坡的“此心安处是吾乡”，庆幸自己在国内有机会报效这块土地和人民。他表示，70年辉煌仍在继续，热爱祖国，奉献祖国，是留学生对伟大祖国70年的真挚情感。“我和所有的留学人员都有一个共同的心声，那就是，我们热爱我们的祖国，非常爱！”

留学报国梦融入到中国梦的生动实践中

闫傲霜、李星和臧广陵作为地方组织代表，结合自身留学及工作经历发表感言，他们表示，留学人员要勇担新使命，把个人成长与祖国需要紧密相联。

闫傲霜从学术报国经历出发，讲述了自己在不同工作岗位爱国报国、履职担当的心路历程。闫傲霜指出，让每个人的爱国情、报国志在团体中互相促进，不断增强政治认同感和向心力，才能最大限度地激发奋斗精神和创造活力，留学报国梦才能够更好融入到中国梦的生动实践中。

李星在发言中强调，广大留学人员是党和人民的宝贵财富，是实现“两个一百年”奋斗目标的有生力量，应树立高远新志向、积极发挥新优势、投身新实践，凝心聚力，做出时代新贡献。新时代广大留学人员就要肩负新使命，认真学习党史、新中国史、学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，在实现“两个一百年”奋斗目标的伟大征程中，建功立业、勇担使命、无私奉献。

臧广陵回顾了自己在留日期间不畏艰险、敢于报国的实践，指出将更加担当好民间外交的使命与职责。臧广陵以“共和国同龄人”的身份，讲述了自己的留学经历，他用亲身经历，告诫广大留学人员要珍惜机遇、善于担当，敢于担当，在祖国最需要的时候接受选择。

谁言寸草心 报得三春晖

留英分会秘书长蒋磊、海归医协副会长兼秘书长郑宏及归国留学人员代表陈永岚、李志坚、吴玉华围绕“建功新时代，同圆中国梦”的座谈会主题，结合各自工作领域、职责岗位以及生动具体的报国实践，从不同角度畅谈了感想体会，表达了奋进中国特色社会主义新时代，同圆中华民族伟大复兴中国梦的信心和决心。

海归医协副会长兼秘书长、中国医学科学院阜外医院主任医师郑宏从医师协会的发展历程出发，介绍了医师协会立足自身特色，凝聚海归医疗工作者，践行健康中国的理念，将优质医疗资源下沉，发挥了海归医师协会的群体优势。“用所学先进的科学文化知识和思想理念，围绕我国卫生事业的改革发展积极建言献策，为破解‘看病难看病贵’这一世界性难题、实现‘人人病有所医’的目标，这就是我们欧美同学会医师协会广大归国医务工作者的留学报国的初心！”

法国欧瑞泽基金集团亚太中国区总裁陈永岚本科和研究生阶段都在美国学习，曾在联合国组织和瑞典政府部门工作，促成了华为、沃尔沃等在瑞典的项目合作。陈永岚说，“一个强大的祖国才是海外华人的底气。我个人始终不忘初心，无论在哪里工作，无论在哪个国家，都始终不忘自己是中国人。谁言寸草心，报得三春晖。我们的国家为每一个人做了那么多，无论我们怎么报国都是应该的！”

出生于粤北小城的广东亚太创新经济研究院理事长李志坚于1999年，新中国成立50周年时带着对世界先进经验的好奇和智力报国的梦想，远赴英国留学，并到国际咨询公司学习实践。归国发展后，李志坚从事智库咨询工作，在区域经济发展和粤港澳大湾区建设方面颇有建树，并在今年六月参加了欧美同学会北美经贸论坛。在建言献策方面，李志坚关于中美贸易摩擦广东对策的建言受到了广东省领导的重视。

“处于振兴兴旺期的欧美同学会，是我们留学人员的家，值得我们进一步地去爱护、发展、奉献。”“经过16年公派出国留学的千锤百炼，祖国把我从一个普通学生培养成复合型人才，我们就是要把自己最宝贵的时间、精力和资源献给祖国！”吴玉华说，让我们以新中国建立70周年为契机，用我们的热血和智慧，为我们这个伟大的国家再立新功，为新时代的留学人员事业再建新功。

爱国情、报国志、强国行、中国梦......欧美同学会百年会所见证了生存与发展、光荣和梦想的世纪沧桑和时代追问。70年来，留学人员与党和国家的事业同心同向，见证了火一般激情燃烧的岁月，也见证了广大留学人员浓烈纯粹的家国情怀。

新时代新征程，追梦再出发！

(责编：刘叶婷、杨牧)