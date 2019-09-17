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为脱欧后外贸做准备 英国拟与新西兰达成贸易协议

2019年09月17日11:01  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月17日电 据新加坡联合早报网报道，英国国际贸易部长特拉斯16日表示，为了做好脱欧后的准备，英国与新西兰达成贸易协定是目前的优先考量。

　　报道称，英国因脱欧一事陷入了政治动乱。由于英国未来的贸易关系仍存有许多不确定因素，英国官员一直努力地减少脱欧对非欧盟贸易伙伴国家的影响。

　　特拉斯16日抵达新西兰，准备与新西兰进行贸易协商，为英国脱欧后做好准备。此外，特拉斯还会到访澳大利亚与日本，与他们进行贸易协商。

　　新西兰是英国最小的贸易合作伙伴之一。新西兰方面数据显示，新西兰与英国之间的双边贸易总值约60亿新西兰元。

　　特拉斯在新西兰首都惠林顿与新西兰贸易部长帕克会面之前说，无论是否与欧盟达成脱欧协议，英国一定会在10月31日当天脱欧，因此与更多国家达成贸易协定是目前最重要的事。

　　她表示，与新西兰达成自由贸易协定是英国的优先考量，预计也会是英国达成的首个贸易协定。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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