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日外相茂木敏充上任后首次与蓬佩奥通话 磋商安保议题

2019年09月17日10:58  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月17日电 据日本共同社报道，当地时间16日晚，日本外相茂木敏充与美国国务卿蓬佩奥举行电话会谈，这是茂木就任外相后首次与蓬佩奥通电话。基于韩国决定废弃日韩《军事情报保护协定》(GSOMIA)等情况，双方均认为“若涉及日美韩安全保障的合作遭到破坏，将是重大问题”。

　　资料图：美国国务卿蓬佩奥。中新社记者 廖攀 摄

　　据报道，双方一致同意在9月下旬于美国纽约召开的联合国大会期间举行日美外长会谈。

　　蓬佩奥在16日与茂木敏充的电话会谈中，就持续对立的日韩关系告知想法称“两国有必要展开建设性对话”。美国国务院发言人奥特加斯当天透露了该消息，随着茂木就任外相，美方再度敦促采取措施缓和对立。

　　美国政府对韩国决定废弃日韩《军事情报保护协定》一向表示强烈反对，警惕日美韩安保层面的合作发生混乱。

　　蓬佩奥和茂木还就美国主导的霍尔木兹海峡“护航联盟”构想交换了意见。据悉，蓬佩奥告知称美方期待日本作出贡献。对于联盟构想，日本暂未表态。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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