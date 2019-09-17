外媒：伊朗在霍尔木兹海峡附近再扣一艘油轮

中新网9月17日电 据外媒16日报道，伊朗在霍尔木兹海峡附近扣押了一艘用来偷运柴油的船舶，并逮捕了船上的11名船员。
伊朗国营电视台引述伊朗伊斯兰革命卫队一名司令的话说，伊朗一个海军巡逻队在霍尔木兹海峡附近拦截了一艘载有25万公升柴油的船舶，报道没有详细说明船员的国籍。
该名司令说：“这艘船是从伦格港(Bandar Lengeh)驶向阿联酋水域，他们在大通布岛(Greater Tunb island)以东约32公里处被拦截……船上所有11名船员都已被捕。”
今年7月，伊朗在霍尔木兹海峡附近扣押了一艘英国油轮，理由是涉嫌违反海上规定。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维16日表示，这艘悬挂英国国旗的油轮不久将被释放。
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