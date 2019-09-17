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新西兰克赖斯特彻奇市一小学突发火灾 4间教室被烧

2019年09月17日09:35  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月17日电 据新西兰天维网报道，当地时间17日早上，新西兰克赖斯特彻奇市一座小学发生火灾，4间教室被烧毁。消防人员已赶到现场，目前，火势已得到控制。

　　报道称，17日早上7点10分左右，新西兰火警接到报警称，位于克赖斯特彻奇市鲁斯利区卡茨路上的鲁斯利小学发生火灾，救援人员立即赶往现场。

　　新西兰火警发言人达里尔·鲍尔表示，现场火势较大，来自克赖斯特彻奇市中心、威格拉姆、哈伍德和红杉区四个消防站的消防人员火速赶往现场救援。

　　据报道，鲁斯利小学有4间教室被大火烧毁，这4间教室是年龄为7岁到8岁小学生所在教室。教室内火光冲天，火势一直蔓延到屋顶，不断有浓烟从教室门冒出。

　　第一个到达火灾现场的目击者之一唐娜·巴贝特称，7点15分左右，她正好遛狗经过鲁斯利小学。

　　“我听到‘砰’的一声巨响，但是没有爆炸声那么响。然后，我就闻到了烟火味，接着看到了火焰。我马上打电话报警，我一直在那里没有离开，直到消防车赶到！”

　　据称，截至早上8点30分，火势基本已得到控制。据鲁斯利小学在社交媒体上发布的消息，学生们已被要求远离学校，等待学校进一步通知。

　　资深消防员马克·埃尔斯通称，教育部有关人员也到达现场，与学校商讨接下来的学生安置工作。

　　鲁斯利小学校长格雷格·刘易斯表示，目前还不清楚火灾是如何发生的，原因是什么，所幸没有人员伤亡。“我们今天需要做的是确保学校的安全、为重新开学做准备。”

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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