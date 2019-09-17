调查进行中！美曼哈顿地检索要特朗普8年税表

中新网9月17日电 据美国中文网报道，美国曼哈顿地检官万斯的办公室已经发出传票，要求总统特朗普提交过去8年的个人和企业所得税纳税申报表。据悉，这是该办公室对特朗普调查的一部分。目前尚不清楚地检官办公室是否获得任何所要求的文件。
资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄
自上任以来，特朗普一直以正在审计为由拒绝公开他的纳税申报表。当被问及最新进展时，特朗普集团律师穆卡西回复称：“我们正在评估并将做出适当的回应。”
面对曼哈顿地检办公室的传票，特朗普的会计师事务所玛泽在一份电子邮件声明中表示，“玛泽将尊重法律程序并完全遵守其法律义务。”
据报道，万斯办公室目前在就特朗普向艳星丹尼尔斯支付“封口费”一事进行调查，后者在2016年大选前不久，声称她曾与特朗普发生过性关系。
特朗普和他当时的私人律师科恩向丹尼尔斯支付了13万美元的“封口费”。万斯最初的调查旨在查明，特朗普集团是否伪造了与丹尼尔斯有关的业务记录。
特朗普全盘否认与丹尼尔斯以及另一名模特凯伦·麦克杜格尔有染，后者也声称曾和他发生过性关系。
报道称，麦克杜格尔也曾从特朗普好友名下的小报《国家问询者》出版商那里获得了15万美元，作为协议的一部分，她被要求对于特朗普婚外情一事保持沉默。
据悉，科恩也曾帮助安排了向麦克杜格尔支付封口费，他因竞选财务违规等罪行，被判处三年联邦监禁。
据报道，万斯办公室的调查人员最近前往纽约州北部的监狱访问了科恩。目前，科恩正在与万斯办公室进行调查合作。
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