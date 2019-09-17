约翰逊首会容克 有望达成新“脱欧”协议？

英国首相鲍里斯·约翰逊定于16日首次会晤欧洲联盟委员会主席让—克洛德·容克，预期告知对方，英国政府不准备再次延期“脱欧”。

英政府披露，如果新“脱欧”协议10月中旬无法达成，约翰逊准备拒绝任何延期提议，带领英国“无协议脱欧”。

约翰逊和内阁官员近几天纷纷对新“脱欧”协议表达乐观，欧盟反应则冷淡如常。

【绝对不延期】

约翰逊和容克定于16日在卢森堡共进工作午餐。这是约翰逊7月就任首相后首次会晤这名即将离任的欧委会主席。法新社报道，双方将闭门商议，不打算发表联合声明。

英国首相府消息人士告诉英国广播公司，约翰逊将向容克强调，他想在10月18日以前、即欧盟峰会结束时确保双方达成新“脱欧”协议。如果协议无法达成，他将“拒绝任何延期提议”，带领英国10月31日“无协议脱欧”。约翰逊“会确认，他不支持任何延期”。

因前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议难获英国议会批准，英国法定“脱欧”日期先前两度延后，最新限定在10月31日。

约翰逊上台后承诺如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。他同时呼吁欧盟同意修改现有“脱欧”协议，取消关联英国北爱尔兰与爱尔兰边界的“备份安排”。

英国政府一名消息人士15日告诉英国天空新闻频道，约翰逊会告诉容克，英方拒绝接受“备份安排”，“我们想达成协议，但不能包括‘备份安排’”。

“备份安排”作为欧盟方面的“保险兜底政策”，旨在确保英国北爱地区与爱尔兰间不设实体海关和边防检查设施等“硬边界”。尽管迄今没有发布“备份安排”的替代方案，一些媒体披露，约翰逊政府打算让北爱“脱欧”后在贸易规则等方面与欧盟保持高度一致。这可能招致政府政治盟友北爱民主统一党反对，理由是北爱遭区别对待。

英方取消“备份安排”的提议一直未获欧盟认同。欧洲议会定于18日听取欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶通报“脱欧”进展，并就是否拒绝删除“备份安排”的一份决议表决。

【有望达协议？】

强化谈判立场的同时，约翰逊和内阁官员对达成新“脱欧”协议显现稍许乐观。

英国《每日电讯报》16日刊载约翰逊专栏文章，说英欧“如果能在今后数天取得足够进展”，他有意前往10月17日欧盟“关键峰会”，“最终确定一份协议，以保护英吉利海峡两边以及英国与爱尔兰边界两侧的企业和公民利益”。

约翰逊写道，“强烈相信我们能”达成协议，政府正“竭尽全力”达成协议。

英国内阁两名官员15日同样释放积极信号。“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利告诉天空新闻频道，经过英欧技术和政治层面的“广泛磋商”，能看到一个达成协议的“着陆区”，“但仍有大量工作要做”。他当天晚些时候披露，原定2020年底结束的“脱欧”过渡期可能延长，以便双方厘清“备份安排”问题。

内政大臣普丽蒂·帕特尔告诉英国广播公司，“全部政府机构”聚焦达成协议。

然而欧盟方面对新协议不太乐观。容克15日接受德国媒体采访，对约翰逊能否提出新的可行性建议表示怀疑。他说，如果约翰逊决意“无协议脱欧”，英国可能面临需要数年才能弥补的“彻底混乱”。

巴尼耶12日告诉欧洲议会，“无法客观”阐述欧英接触能否让双方在10月中旬以前达成协议。“我们今后数周会看到，英方能否给我们具体、法律上可操作的书面建议。”

出席16日英欧工作午餐的两方官员包括：约翰逊、巴克利和首相“脱欧”事务顾问戴维·弗罗斯特，以及容克和巴尼耶。

【“绿巨人”回复】

约翰逊15日接受英国《星期日邮报》采访，把英国比作美国漫威漫画科幻人物、科学家布鲁斯·班纳，愤怒时能化身超级英雄“绿巨人”。约翰逊誓言，英国将像“绿巨人”一样打破欧盟“镣铐”，只会“越疯狂越强大”。

这一比喻遭遇饰演“绿巨人”的好莱坞演员马克·拉法洛批驳。

拉法洛发“推文”说，约翰逊“忘了‘绿巨人’只会为所有人的利益而战”。“疯狂与强大可能也意味着愚笨与破坏，‘绿巨人’只在与团队联手时发挥最大作用，单干时就是灾难。再说……他永远拥有班纳博士科学与理性的支持。”

欧洲议会分管“脱欧”谈判事务的首席代表伏思达则指出，约翰逊的说法“幼稚”，“难道欧盟该被吓倒吗”？

欧盟束缚以外，英国国内同样对约翰逊推行“无协议脱欧”加诸限制。议会先前通过法案，说如果10月19日以前没有达成新“脱欧”协议、且议会不同意“无协议脱欧”，约翰逊必须致信欧盟申请延期“脱欧”。

不过，约翰逊有意“忽略”上述法案，并与反对者对簿公堂。一名政府高级别官员告诉彭博社，约翰逊将拒绝致信，坚持“无协议脱欧”。双方可能10月19日便诉诸法庭。天空新闻频道说，首相府幕僚声称已找到合法规避法案的方法，遭遇不少法律专家质疑。

另外，英国最高法院定于17日召开听证会，审议政府休闭议会决定是否合法。（海洋）（新华社专特稿）

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