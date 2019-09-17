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日奥运举办地抱怨中央“一毛不拔” 地方自掏腰包

2019年09月17日09:10  来源：新华网
 

　　日本部分奥林匹克运动会赛事承办地行政长官14日抱怨，尽管2020年夏季奥运会、残疾人奥运会日益临近，中央政府迄今没有拨付奥运经费。

　　日本政府希望借2020年奥运会展示2011年3月11日东日本大地震灾区重建成果，因而在东北地区设置足球、棒球两项赛事的赛场。

　　东北地区宫城县利府町町长熊谷大14日在位于利府町、将举办奥运会男子和女子足球赛的宫城体育场告诉媒体记者：“我们没有得到中央政府的帮助，没有收到任何预算，一分钱都没有。”

　　宫城县女川町在2011年地震触发的海啸中受损严重，町长须田善明说，这座沿海镇同样没有收到任何奥运建设拨款。“不管是建设奥运场馆，还是奥运医疗设施，什么都靠我们自己。”

　　日本复兴厅数据显示，截至8月，东北地区仍有大约5万灾民无家可归。一些民众反对举办奥运会，认为应该把奥运经费用于重建地震灾区。（刘秀玲）【新华社微特稿】

　　

　　

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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