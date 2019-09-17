塔利班解禁红十字会在阿富汗活动 未提及世卫组织

红十字国际委员会15日确认，重新启动在阿富汗的全部活动。

阿富汗塔利班当天早些时候解除对红十字国际委员会的“禁令”、恢复对它的“安全承诺”。

【塔利班解除禁令】

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德15日说，塔利班恢复对红十字国际委员会的“安全承诺”，指示所有武装人员为红十字国际委员会的工作做铺垫、留意这一机构人员和器械的安全。这一武装组织如今控制阿富汗将近一半国土。

塔利班今年4月指认红十字国际委员会和世界卫生组织人员在推广疫苗接种项目过程中行为“可疑”，继而收回对这两家机构的“安全承诺”。

德新社报道，红十字国际委员会在阿富汗运营7处康复中心。塔利班收回“安全承诺”以后，这一机构几乎暂停所有在阿富汗的活动，只开放位于首都喀布尔的一处中心。

穆贾希德15日发布的声明中没有提及世卫组织。

红十字国际委员会去年遭遇类似情况。塔利班去年8月指认这一机构的人员没有以喀布尔一所监狱内绝食在押人员为对象提供充分医疗援助，继而收回对红十字国际委员会的“安全承诺”。“安全承诺”大约两个月以后恢复，塔利班继续向这一机构人员提供安全通道。

【红十字会再启动】

红十字国际委员会喀布尔主管舍雷尔·胡安-佩德罗在社交媒体“推特”留言：“欢迎塔利班承认我方的人道主义原则、重新给予我方安全承诺，方便我们在阿富汗服务受战乱影响的人。”

红十字国际委员会阿富汗分支发言人罗娅·穆萨维说，这一机构在阿富汗全国的行动已经重新启动。

红十字国际委员会声称对受阿富汗内战影响的各方“一视同仁”，不偏袒任何一方。得益于塔利班的安全承诺，这一机构的人员经常在塔利班控制区域内帮助处理冲突遇害者遗体，包括政府军阵亡人员和遭击毙的反政府武装人员。这一机构的人员安排家属探望冲突双方的战俘，向战俘提供医疗服务。

红十字会在阿富汗恢复运行正值这一亚洲中西部国家总统选举前夕。

阿富汗定于9月28日举行总统选举，而塔利班威胁袭击竞选活动和投票站，警告民众不要投票。法新社报道，阿富汗安全部队和塔利班近期在阿富汗各地激烈交战。伴随选举临近，冲突可能增多。（杜鹃）（新华社专特稿）

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