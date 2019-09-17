日本老龄人口创新高 65岁以上群体占总人口近三成

日本总务省15日发布数据，显示日本65岁以上群体2019年占总人口28.4%，这一群体就业人口2018年占总劳动人口12.9%，都是有记录以来最高水平。

【比例又增】

总务省统计局以2015年日本全国人口普查数据为依据，结合随后4年出生、死亡人口等数据，推算2019年9月日本总人口为1.26亿，其中65岁及以上3588万人，比去年同期增加32万人；65岁及以上人口比例28.4%，比去年同期增加0.3个百分点，创历史新高。

65岁及以上男性1560万人，女性2028万人。其中70岁及以上2715万人，80岁及以上1125万人，90岁及以上231万人，100岁及以上7万人。

总务省统计局数据显示，日本老龄、即65岁及以上人口比例全球最高，比第二名意大利高出5.4个百分点，葡萄牙老龄人口比例全球排名第三，为22.4%。

日本国立社会保障和人口问题研究所推算所获数据显示，日本老龄人口比例今后将继续增加，2025年预计增至30%，2040年增至35.3%。完善社会保障制度、在购物、出行等方面加大对老年人援助成为当务之急。

【工作不停】

2018年日本劳动力调查结果显示，862万65岁及以上群体成员继续工作，就业人口占总劳动人口12.9%，是有记录以来最高值。

老龄就业人口中，男性512万人，占65岁及以上男性人口33.2%；女性350万人，就业率17.4%。

日本老年就业率随年龄增加降低，65岁至69岁就业率46.6%，70岁至74岁30.2%，75岁以上9.8%。就业老年人多从事批发零售业，从业人口大约127万。

共同社报道，日本老年人成为弥补社会劳动力不足的“重要战斗力”。

【无人供奉】

共同社14日汇总的数据显示，日本20座50万人口以上城市2018年合计接收8287份“无人供奉”的骨灰，是2013年度的1.4倍。

所谓“无人供奉”，是日本语境中的表述，实际意味着没有人认领。

大阪市2018年度接收的无人供奉骨灰中，九成人生前领取低收入人群生活保障；这一比例在名古屋市是83%，神户市78%。多数市政府会暂时保管这些骨灰，超出一定期限无人认领，将合葬到市政府运营的公墓，费用由市政府承担。

熟悉日本低保政策的花园大学社会福祉系教授吉永纯告诉共同社记者，领取低保的家庭中，65岁以上老年人超过50%，暗示这一人群社会孤立现象严重。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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