伊朗否认关联沙特油田遇袭 指责美国“撒谎”

伊朗外交部15日否认美国国务卿迈克·蓬佩奥的说法，即沙特阿拉伯境内两处石油设施遇袭有伊朗的“影子”。

伊朗伊斯兰革命卫队一名高级指挥官同一天警告美方，海湾地区的美军基地和航空母舰在伊朗导弹射程范围内。

【斥撒谎】

蓬佩奥14日经由社交媒体“推特”指认“伊朗正在向全球能源供应发动空前袭击”，声称“没有证据表明袭击来自也门”。但他没有提供伊朗关联袭击的证据。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维15日说，蓬佩奥所言“毫无意义”，是针对伊朗的盲目指认。穆萨维说：“美国人对伊朗采取了‘极限施压’政策，而这一政策注定失败，他们因而倾向于撒谎。”

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫同一天在推特回应蓬佩奥，说“极限施压”政策失败，蓬佩奥转而“极尽欺骗之能事”。

胡塞武装14日说，它当天清晨动用10架无人驾驶飞机袭击沙特布盖格炼油厂和胡赖斯地区一处油田，以干扰沙特原油和天然气生产。

沙特原油日产量大约一半受到影响，需动用原油储备填补缺口。

【责代理】

继前一天承认针对沙特目标发动袭击以后，也门胡塞武装15日再次重申是它发动了袭击，之所以得手是利用了沙特防空系统的漏洞。

伊朗外长扎里夫认定，美国和它在也门的代理人“幻想”凭借先进武器取得军事胜利，如今深陷也门战事，但怪罪伊朗不足以让它们自己避免灾难。

沙特、阿拉伯联合酋长国等国家2015年3月介入也门战事，针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。沙特主导的多国联军支持总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪领导的也门政府，指认伊朗支持胡塞反政府武装。

路透社报道，这场战事被视为沙特和伊朗的代理人战争。

胡塞武装8月袭击沙特靠近阿联酋边境的谢拜油田，5月袭击沙特两座泵油站。沙特当时指认伊朗卷入袭击，遭伊朗否认。

【盯美军】

伊朗伊斯兰革命卫队航空航天武装力量司令阿里·哈吉扎德15日警告，伊朗为“全面开战”做好准备，正盯着美军在海湾地区的军事目标。

哈吉扎德说：“每个人都应该知道，所有美军（在海湾的）基地和航母处在伊朗周边至多2000公里范围，在我们导弹射程内。”

他说，上述军事目标是指美国在卡塔尔的乌代德空军基地、在阿联酋的德哈夫拉空军基地以及位于阿曼湾的航母。

伊朗迈赫尔通讯社引述哈吉扎德的话报道：“如果美方反应，我们将打击这些目标……我们随时准备应对全面战争爆发。”

美国去年退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁，加强海湾军事部署。伊朗则逐步放弃执行协议部分条款。伊朗6月20日宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架美制“全球鹰”无人机。（包雪琳）（新华社专特稿）

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