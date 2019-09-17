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俄土伊峰会聚焦叙利亚局势 土方寻求伊德利卜停火

2019年09月17日08:55  来源：新华网
 

　　俄罗斯、土耳其和伊朗三国总统定于16日在土耳其首都安卡拉举行三方会谈。峰会预期磋商叙利亚西北部伊德利卜省战事，土耳其方面寻求持久停火、减轻土方接收难民压力。

　　【拟议停火】

　　俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和伊朗总统哈桑·鲁哈尼定于16日分别举行双边会谈，随后举行三方会谈并出席联合记者会。这是三国总统自2017年11月以来的第五次会晤。

　　多家媒体报道，峰会将讨论叙利亚局势，特别是伊德利卜战事。伊德利卜与土耳其接壤，人口大约300万。土耳其担心这一地区暴力冲突会触发新的难民潮，寻求实现持久停火。

　　叙利亚内战已持续8年，俄罗斯、伊朗支持叙利亚政府军打击反对派武装，土耳其、美国和欧洲、中东部分国家支持叙利亚战事中的不同武装派别。

　　叙利亚政府现阶段已重新控制大部分失地，伊德利卜是反对派武装和极端组织控制的最后一块主要地盘。叙利亚政府军今年4月底开始在伊德利卜发动攻势。近期，土耳其在那里设立的军事观察点在冲突中遭围困。

　　俄土伊三国2017年9月达成协议，在伊德利卜等地设立冲突降级区。依据协议，土耳其军队以监督停火名义在叙利亚西北部设立12个观察点。

　　埃尔多安13日接受路透社采访时警告，如果叙利亚政府军袭击土方军事观察点，土军将会“采取必要行动”。

　　【应对难民】

　　联合国数据显示，4月底至今，叙利亚西北部超过50万人逃离家园，不少人逃往叙土边境地带。

　　埃尔多安说，土方无力接纳从伊德利卜涌入的难民，如果得不到国际支持，特别是欧洲国家的必要支持，将为移民前往欧洲“打开大门”。土耳其境内现有大约360万叙利亚难民。

　　按照埃尔多安的说法，三国峰会旨在阻止伊德利卜的难民潮、实现停火、防止更多平民伤亡。他说，“预期中的停火不是短暂停火”，一要阻止难民，二是确保停火，三是设法控制恐怖组织。

　　不过，有分析师认为，土耳其不太可能说服俄伊两国阻止叙利亚政府收复伊德利卜，但俄方会考虑土方关切。

　　俄罗斯卫星通讯社报道，峰会将讨论关联叙利亚和平进程的若干议题，包括组建叙利亚宪法委员会、帮助难民回归和重建基础设施。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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