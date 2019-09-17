迪拜要建世界最大横向悬挂大楼

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人民网讯 据来自阿联酋的消息，迪拜酋长国要建世界上最大的横向悬挂大楼。
据阿联酋《宣言报》16日报道，迪拜房地产开发公司宣布，将在名为“wen zabee”高塔上建世界最大的横向悬挂大楼——“The Link”
报道称，“wen zabee”高塔由2个垂直建筑组成，然后建一个横向悬挂建筑，即“The Link”，这是世界上最大的一栋悬挂大楼。迪拜房地产开发公司表示，“wen zabee”高塔是多用途多功能建筑，两个垂直建筑中，A楼内有旅馆，B楼是迪拜的“面孔”，里面设有许多办公室、众多商店、豪华餐厅以及公寓，以吸引国内外游客。随着该项目第一阶段工程的启动，世界最大的横向悬挂建筑——“The Link”的轮廓将全部显现。
报道称，根据设计，“The Link”高100多米，长210米。这栋世界唯一的悬挂大楼包括一系列娱乐服务、餐厅、一个全景城市讲台和一个高档游泳池。
报道引用项目执行主任卡尔达里的话说，这是一项巨大的工程，我们有能力战胜工程方面的各种困难，工程完成后，能够满足游客、居民和访问者在内的所有人在居住、工作和娱乐方面的任何要求。（安国章）
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