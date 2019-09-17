也门胡塞武装说遭袭沙特石油设施仍是打击目标　多国联军称袭击武器来自伊朗

新华社北京9月17日电 综合新华社驻外记者报道：也门胡塞武装16日说，沙特阿拉伯境内遭袭的石油设施仍是该武装的打击目标。沙特领导的多国联军当天表示，调查显示日前袭击沙特国家石油公司（阿美石油公司）两处设施的武器来自伊朗。

胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿当天通过萨巴通讯社发表声明说，阿美石油公司遭袭的石油设施仍将是该武装的打击目标，“它们随时可能再次遭到打击”。

萨里阿警告驻在这些石油设施所在地的公司以及外国人远离这一地区。他还说，沙特方面应停止对也门的“侵略和经济封锁”。

沙特领导的多国联军发言人图尔基16日说，针对阿美石油公司两处石油设施遭袭的调查仍在进行，目前所有迹象表明两次袭击中使用的武器均来自伊朗。

图尔基在利雅得举行的新闻发布会上说，多国联军正在调查武器发射的地点，调查完成后将向媒体公布结果。他表示，沙特有能力应对袭击并捍卫其重要的石油设施。

当天，伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪与美国国务卿蓬佩奥通电话，讨论沙特石油设施遭无人机袭击事件。

伊拉克总理办公室发表声明说，双方评估了两国在当前危机中的立场，同意在信息交换方面进行合作。阿卜杜勒-迈赫迪表示，伊拉克寻求避免事态升级，会阻止利用其领土对邻国或友好国家发动袭击。蓬佩奥则表示，美方掌握的信息“证实”伊拉克领土未被用于发动日前对沙特石油设施的袭击。

沙特内政部14日说，数架无人机当天凌晨袭击了阿美石油公司两处石油设施并引发火灾。也门胡塞武装随后宣布袭击事件是该武装所为。但蓬佩奥14日指称伊朗是此次袭击的幕后黑手，伊朗外交部15日对此说法予以否认。（参与记者：王薇、聂云鹏、涂一帆、白平）

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