中国人权研究会在日内瓦举办“新疆的去极端化斗争与人权保障”主题边会

新华社日内瓦9月16日电 在联合国人权理事会第42次会议期间，中国人权研究会16日在日内瓦万国宫举办“新疆的去极端化斗争与人权保障”主题边会，介绍新疆在去极端化斗争方面的措施、经验以及在人权保障方面取得的成果。来自多个国家政府、有关国际组织和非政府组织的代表等50余人与会。

会议由中国人权研究会副秘书长吴雷芬主持。吴雷芬表示，中国新疆地区深受暴力恐怖势力、宗教极端势力和民族分裂势力的威胁，尤其是宗教极端主义的传播，不仅严重侵害了新疆广大民众的基本人权，更是成为新疆地区暴力恐怖活动的温床。对此，新疆近年来采取了一系列措施，取得了良好效果。新疆的治安形势发生根本性好转，暴恐事件大幅减少，民众的各项基本人权得到有效维护。

中国人权研究会理事顾莹苏认为，在现代文明中，妇女儿童权利保障水平的提高是社会进步的重要标志。上世纪90年代以来，宗教极端势力在新疆广泛蔓延，严重影响新疆百姓的正常生产生活。通过讲述亲身经历的数个案例，顾莹苏向与会嘉宾介绍了极端主义给新疆地区的妇女儿童所带来的极大伤害。

新疆维吾尔医学专科学校校长乌吉表示，由于极端主义的干扰，新疆医疗卫生教育和现代医学难以得到有效普及。有些受极端主义毒害的民众讳疾忌医，违反日常习俗，甚至出现了危害生命安全的极端行为。近些年来，政府采取了包括职业技能教育培训在内的一系列去极端化措施，取得了显著成果，得到了人民群众的衷心拥护。

中南大学人权研究中心执行主任毛俊响表示，近年来，中国新疆地区依法打击与预防相结合，标本兼治，开展反恐怖主义和去极端化斗争，最大限度保障了各族人民群众的生存权、发展权等基本权利，社会秩序恢复稳定，各项事业全面进步，得到了国际社会的肯定。

南开大学人权研究中心主任常健认为，遏制恐怖主义和暴力极端主义，不仅要重拳打击暴力极端主义行为，而且要致力于消除暴力极端主义的驱动因素和蔓延条件。新疆所采取的一系列措施遏制了暴力极端主义的蔓延。自2016年12月以来，新疆已经有33个月没有发生恐怖主义性质的刑事案件，人民安居乐业。2018年，新疆旅游人数突破1.5亿人次，增长40%以上。中国在反恐和去极端化方面的积极探索和取得的成就，为国际社会反对暴力极端主义提供了值得借鉴的经验。

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