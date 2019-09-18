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“思源工程”再向甘肃捐1420万助力脱贫

2019年09月18日16:00  来源：人民网
 
“思源工程”再向甘肃捐1420万助力脱贫

人民网讯 9月18日，中华思源工程扶贫基金会再向甘肃省捐赠4880万元的基础上，再捐1420万，助力当地全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会。

李晓林秘书长表示，自“思源工程”2007年成立以来，一直将甘肃省作为重点扶贫区域，累计捐赠4800万元，覆盖受益群众100万人次； 2019年将再向甘肃省捐赠1420万元，分别用于农村产业扶贫和教育等领域。

李晓林介绍，“思源工程”联合思源彩虹人生公益基金，向甘肃省临夏州捐赠1000万元，用于实施“e村彩虹”扶贫项目，让当地农村群众能够便捷、高效、免费或未来低成本地通过信息平台，开展电商扶贫、远程教育、远程医疗、远程培训和环境保护，切实推进精准扶贫、精准脱贫和乡村振兴工作；在教育助学领域，联合思源新浪扬帆公益基金、思源佑华公益基金、思源华谊兄弟公益基金，捐赠420万元，用于开展“思源扬帆图书室”、“思源扬帆夏令营”、“思源扬帆安全校服”等项目，并计划开设2个“思源教育移民班”、连续资助100名贫困初中学生3年，援建4所“思源零钱电影院”等。

(责编：贾文婷、常红)
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