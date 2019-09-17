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阿塞拜疆举行大规模军事演习

2019年09月17日08:38  来源：新华网
 

　　新华社第比利斯9月16日电（记者李铭）巴库消息：阿塞拜疆16日开始在境内举行大规模军事演习。

　　据阿塞拜疆国防部当天在其官网上发布的消息，演习部队已秘密在演习区域完成集结和部署，将在指挥部的命令下展开演习。演习将持续至9月20日。

　　消息说，此次演习的主要内容是在山区环境中利用有利地形，通过预防性的对敌打击行动挫败敌方的进攻企图，旨在提高部队的战斗技能、士气以及后勤保障能力。演习将动用约1万名军事人员、100多辆坦克和装甲车辆、120套导弹和火炮系统以及约20架飞机。

　　今年5月，阿塞拜疆曾举行多兵种夜间防御军事演习，超过1万名军人、约150辆坦克和装甲车辆、200套导弹和火炮系统以及35架飞机参加。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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