人民网>>国际

2019国家治理高峰论坛应急管理专题研讨会举办

2019年09月17日08:00  来源：人民网
 

人民网讯 9月16日，“开创应急管理事业新局面——2019国家治理高峰论坛应急管理专题研讨会”在人民日报社举行。专题研讨会由人民日报社人民论坛杂志社主办，人民智库、人民论坛网承办，旨在加快提升应急管理能力、提高应急保障水平、推动应急安全教育融入社会发展全局、加强应急管理事业与相关产业的权威宣传和推广力度。

国务院应急专家组成员、中国应急管理学会、中共中央党校（国家行政学院）应急管理培训中心、中国人民公安大学、北京师范大学、中国人民大学中国经济改革与发展研究院、生态环境部对外合作与交流中心、应急管理部信息研究院、应急管理部消防救援局等有关领导专家出席会议并参与研讨，与会嘉宾主要围绕“推进国家治理现代化 助推应急管理事业高质量发展”和“如何支持引导民营企业参与应急管理事业推进应急产业健康发展”两个议题进行了主题发言和深入研讨。

人民日报社人民论坛杂志社副总编辑、人民论坛网总编辑陈阳波介绍，国家治理高峰论坛是人民论坛高端品牌论坛之一，已连续成功举办五届，已成为新时代推进国家治理体系和治理能力现代化的权威宣传平台。国家治理高峰论坛分为专题研讨会、行业（地区）主题峰会、论坛年会三种不同形式。陈阳波称，“应急管理”课题极具前沿性、引导性，也亟待深入研究、探讨和全维度宣传，国家治理高峰论坛应急管理课题组应运而生，课题组将开展更为全面、广泛的课题研究，国家治理高峰论坛年会也将就此主题深入研讨，希望应急管理领域专家持续关注、研究和支持。

(责编：燕勐、常红)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved