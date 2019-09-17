2019国家治理高峰论坛应急管理专题研讨会举办

人民网讯 9月16日，“开创应急管理事业新局面——2019国家治理高峰论坛应急管理专题研讨会”在人民日报社举行。专题研讨会由人民日报社人民论坛杂志社主办，人民智库、人民论坛网承办，旨在加快提升应急管理能力、提高应急保障水平、推动应急安全教育融入社会发展全局、加强应急管理事业与相关产业的权威宣传和推广力度。

国务院应急专家组成员、中国应急管理学会、中共中央党校（国家行政学院）应急管理培训中心、中国人民公安大学、北京师范大学、中国人民大学中国经济改革与发展研究院、生态环境部对外合作与交流中心、应急管理部信息研究院、应急管理部消防救援局等有关领导专家出席会议并参与研讨，与会嘉宾主要围绕“推进国家治理现代化 助推应急管理事业高质量发展”和“如何支持引导民营企业参与应急管理事业推进应急产业健康发展”两个议题进行了主题发言和深入研讨。

人民日报社人民论坛杂志社副总编辑、人民论坛网总编辑陈阳波介绍，国家治理高峰论坛是人民论坛高端品牌论坛之一，已连续成功举办五届，已成为新时代推进国家治理体系和治理能力现代化的权威宣传平台。国家治理高峰论坛分为专题研讨会、行业（地区）主题峰会、论坛年会三种不同形式。陈阳波称，“应急管理”课题极具前沿性、引导性，也亟待深入研究、探讨和全维度宣传，国家治理高峰论坛应急管理课题组应运而生，课题组将开展更为全面、广泛的课题研究，国家治理高峰论坛年会也将就此主题深入研讨，希望应急管理领域专家持续关注、研究和支持。

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