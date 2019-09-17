安倍政府修宪变容易了吗？

据日本共同社报道，9月11日下午结束在皇宫的认证仪式后，日本第四届安倍政府第二次改组内阁正式成立。新内阁19名阁僚中首次入阁的有13人，为安倍上台以来最大规模的一次改造。分析认为，此次内阁“大换血”，将影响日本今后一段时期的内政和外交政策走向。

内阁改组“稳中有变”

据日本共同社报道，在9月2日的日本政府与执政党联络会议上，安倍透露，虽然计划大幅改组内阁，但要保证“稳定和有挑战性的强力阵容”。因此，官房长官菅义伟和副首相兼财务大臣麻生太郎作为安倍政府的重要骨干留任。

据《朝日新闻》网站报道，在新内阁的19人名单中，众议院议员小泉进次郎将首次进入内阁，担任环境大臣；自民党代理干事长萩生田光一任文部科学大臣；拥有参加奥运会比赛经历的参议院议员桥本圣子担任奥运大臣。

从安倍第二次上台算起，安倍政权已持续近7年，跨度为日本战后之最。然而，据日本放送协会近期民调显示，受日韩关系以及增税等问题影响，安倍内阁支持率滑落了1个百分点。

《读卖新闻》认为，安倍起用众议员小泉进次郎等少壮派，意在表明“挑战姿态”。不断改造内阁，吸纳新人进入政权核心，有助于提升民众对安倍新内阁的好感度与支持率。

今年38岁的小泉进次郎为前首相小泉纯一郎之子，在民众中知名度很高。这位“明星议员”也将成为日本战后第三年轻的内阁大臣。关于提拔小泉进次郎担任环境大臣，安倍表示：“对于海洋塑料垃圾、气候变化等地球规模的课题，期待以年轻人独特的崭新思维进行应对。”

修宪野心难以实现

《日本经济新闻》表示，安倍的自民党总裁任期还剩两年，他此次让“后安倍时代”候选人担任自民党和内阁要职，是为实现修宪等政府要务布局。

据日本时事通信社报道，针对修改日本和平宪法的问题，安倍晋三在9月11日举行的记者招待会上表示，将由自民党主导推进《宪法》修改相关讨论，“决心即使很困难也一定要完成”。

此次内阁关键阁僚如官房长官、防卫大臣、文部科学大臣等人均是安倍的得力助手和推进宪法改革的核心成员。日本立宪民主党干事长福山哲郎评价此次改组内阁是“重用朋友、身边人的内阁。”

路透社则认为，安倍很难实现修宪。修宪需要日本参议院和众议院2/3议员的同意，而自民党领导的执政联盟在今年7月的参议院选举中失去了多数席位优势。另据日本共同社12日公布的舆论调查显示，在内阁改组后，反对安倍修宪的民意比例达47.1%，而支持比例为38.8%。反对安倍修宪的民意仍占优。

外交学院国际关系研究所教授周永生分析，尽管安倍把修宪当作本届内阁的政治核心任务，但如果修宪的民意支持率无法超过50%，不能通过全民公决，众参两院通过的修宪草案就将成为废案，无法实现修宪目的。

周边外交考验多多

除了既定的自10月1日起上调消费税、稳定国内经济等议题，新内阁还面临外交上的迫切考验。俄罗斯《独立报》网站评论，安倍政府的主要任务之一是解决与美贸易争端并缓和中日关系。日本《每日新闻》表示，借改组内阁之机，“重视经济外交”或将提速。

围绕近期持续恶化的日韩关系，安倍强调日本的态度在“新体制下也不会有丝毫变化”，并要求韩方采取应对以打开局面。韩国《东亚日报》评论称，“安倍改组内阁把强硬派‘挪东就西’，看不出改善韩日关系的意志。”

周永生认为，外务大臣河野太郎调任防卫大臣的岗位，可以继续贯彻安倍对朝鲜和韩国制裁的强硬思想。而启用以头脑灵活著称的茂木敏充，在完成日美自由贸易谈判的同时，也能发挥日本的主动性，保持对韩国和朝鲜的灵活政策，保留将来改善关系的可能。

此外，据日本共同社报道，俄罗斯总统普京在北方四岛问题上，并没有展现“任何让步姿态”。日媒表示，安倍企图通过维持与普京的良好个人关系，推动谈判的行为具有明显局限性。俄总统发言人佩斯科夫表示，由于安倍“期望过高”，目前不可能达成真正的解决方案。

周永生预测，日本不太可能再大规模投入精力去改善同俄罗斯的关系。日俄关系将以经济合作和一般国家间的外交关系推进为主导，归于平淡化。而“日俄和平条约”的签订进程，或将处于无限期终止状态。

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