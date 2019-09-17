欧盟要在拉美加大话语权（环球热点）

图为罗德里格斯（右）与莫盖里尼在第二届古巴欧盟联合委员会会议后出席记者发布会。

新华社发

第二届古巴—欧盟联合委员会会议近日在古巴首都哈瓦那举行。古巴外长罗德里格斯与到访的欧盟委员会副主席兼外交与安全政策高级代表莫盖里尼积极评价自古巴与欧盟“政治对话与合作协议”正式生效近两年来双边关系发展情况，并强调将进一步推动双边合作。据法新社报道，欧盟驻古巴大使阿尔贝托·纳瓦罗表示：“现在是25年来古巴同欧盟的关系最好的时候。”

在特朗普政府频频向古巴施压的背景下，欧盟与古巴的友好关系正迎来新的高潮，这也为拉美局势的稳定发展提供新的希望。

贸易伙伴 政治外援

据古巴外交部公报，第二届古巴—欧盟联合委员会会议（下文简称古巴欧盟联合会议）强调了古巴、欧盟双方“提高贸易和投资的重要性”以及“反对《赫尔姆斯—伯顿法》及其治外法权效应实施的必要性”。

“政治对话与合作协议”的实施是本次古巴-欧盟联合会议的重点。该协议于2016年12月签署，2017年11月生效。伴随着协议的生效，欧盟与古巴的经贸往来不断加深。据法新社报道，如今，欧盟是古巴最主要的投资者，也是古巴第一大贸易伙伴，双边贸易额2018年超过了34.7亿美元。

据路透社报道，莫盖里尼在与会期间表示，欧洲能够助力古巴经济的现代化发展，投资也有助于欧洲企业在逐渐开放的古巴巩固自身实力。对于正在经受自身政治经济危机、美国制裁加剧以及左翼盟友委内瑞拉援助减少等困境的古巴而言，欧盟的发展援助至关重要。

“古巴一直十分重视与欧盟的关系，在经贸方面，欧盟国家拥有广阔的市场、大量的资金和先进的技术；在政治方面，欧盟具有很高的国际地位，古巴为冲破美国封锁，希望得到欧盟的政治同情和支持。”上海大学特聘教授江时学在接受本报记者采访时表示，为应对美国近来加剧的经济制裁，古巴积极尝试与不同意识形态的国家发展友好关系。

莫盖里尼表示，“政治对话与合作协议”生效以来，欧盟与古巴已就人权、单方面强制措施和可持续发展等双方共同关注的话题展开对话，未来还将在能源、气候变化、环境、文化等领域开展合作。欧盟对巩固与古巴关系“兴趣深厚”，希望把握双边关系发展良好契机，在未来几年中继续丰富合作内容。

美国制裁 欧盟抗议

今年4月，特朗普政府以古巴“直接威胁”美国国家安全、支持委内瑞拉马杜罗政府等为借口，陆续推出一系列对古巴的新制裁措施。5月2日，美国“激活”搁置23年的《赫尔姆斯—伯顿法》第三条。该条例规定，因一些美国企业和个人资产在革命后遭古巴政府“没收”，古巴裔美国公民有权向美国法院起诉使用那些资产的古巴实体以及与这些实体有经贸往来的第三国企业。

《赫尔姆斯—伯顿法》的恢复，让投资古巴的欧洲公司面临来自古巴裔美国人的大规模诉讼，直接引发了欧盟国家与美国对古巴政策的矛盾。在古巴问题上，特朗普政府不顾及盟友利益和国际法的单边主义立场，对跨大西洋关系的稳定性造成影响。此前欧盟曾表示，美国政府“激活”制裁古巴的这项法律条款违反国际法，宣布将采取一切相应措施，包括向世界贸易组织起诉美方或动用一项欧盟法案，以保护欧洲企业不受《赫尔姆斯—伯顿法》第三条影响。

据法国24电视台报道，在此次会议中，莫盖里尼再次表示，欧盟将不断重申其立场：美国政府激活条款，将其应用于域外的做法是“非法”的。

“西方世界内部对待古巴的政策并非铁板一块，特朗普政府对古巴政策的变动，也并不代表所有西方国家对待古巴的态度。”江时学认为，自特朗普政府上台以来，美欧在与古巴、伊朗、俄罗斯关系等一系列问题上出现重大分歧，美欧关系裂痕加深。与之对应的是，近年来欧盟国家、加拿大等西方国家与古巴关系均呈现平稳发展态势，欧盟与古巴发展友好关系，也是向战略性盟友美国传递不满信号。

扩大声量 增强影响

据路透社报道，莫盖里尼表示，欧盟还将继续就拉美地区的局势，特别是委内瑞拉的合作进行对话。欧盟官员表示，他们相信通过对话可以更好地影响古巴的人权建设。

古巴是委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的亲密盟友，古巴对马杜罗政府的支持是美国强化对古巴制裁的原因之一。今年1月，委内瑞拉反对派成员、议会主席胡安·瓜伊多宣布自己为“临时总统”，并得到美国大力支持。作为委内瑞拉问题国际联络小组领头人的欧盟，希望尝试说服古巴以斡旋者的身份对委内瑞拉问题采取行动。

“古巴与委内瑞拉的政治经贸关系非常密切，在解决委内瑞拉问题上能够发挥一定的影响。”江时学认为，欧盟愿意调动各种可以利用的因素，尝试说服古巴调停委内瑞拉问题，这一积极态度值得肯定。但古巴如何在委内瑞拉问题上发挥作用，古巴的斡旋能否取得令马杜罗与瓜伊多双方满意的结果，这还有待观察。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建在接受本报记者采访时表示，在特朗普政府近来频频向古巴施压的背景下，欧盟发展与古巴关系主要出于两方面考虑。一方面，欧盟反对美国的单边制裁和“长臂管辖”，此前《赫尔姆斯—伯顿法》的重启，影响了欧洲企业在古巴市场的经营活动，加剧美欧关系间的矛盾。另一方面，无论是发展与古巴的友好关系，还是在委内瑞拉问题上采取与美国不完全一致的立场，都是欧盟谋求国际舞台战略自主性的表现。欧盟此番希望借由古巴斡旋委内瑞拉问题，增强其在拉美地区的政治影响力。

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