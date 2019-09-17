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登上国际舞台的恒洁卫浴 在“智造浪潮”中踏浪前行

2019年09月17日05:04  来源：人民网－人民日报
 

 

　　2019年国货纷纷崛起，从李宁到老干妈，越来越多的国货品牌通过挖掘品牌传统文化与历史，将时尚潮流与“中国智造”的新技术相融合，以崭新的姿态呈现在大众视野中。

　　在2020纽约春夏时装周的秀场上，作为国民卫浴品牌的恒洁卫浴集团有限公司（以下简称“恒洁”），以“当潮一品”创新科技卫浴系列为设计元素，联合中国设计师推出时尚国潮服饰，用一场惊艳的跨界国潮秀向世界展示了来自中国卫浴的“智造”新风采。

　　　　

　　根植于本土文化把国潮带到世界

　　真正的国际化与不过时的潮流，就是把根植于本土文化的国潮带到世界。2019年上半年，恒洁作为跨界携手故宫文化IP的家居品牌，推出“当潮一品”国风智能卫浴空间系列。该系列从宋代宫廷美学中提取灵感，仙鹤、祥云、水纹等中式元素都被巧妙地运用并融入现代卫浴产品设计中。用中国元素重新定义中国家庭卫浴生活品质，将中国元素充分演绎，提升生活空间的审美与品质。

　　在此次纽约时装周上，恒洁大胆地跨界时尚圈玩转国潮风，突破性地将“当潮一品”卫浴系列与时尚潮牌服装相融合。将“传统”与“潮流”这两个看似泾渭分明的词语，融入相同的语境之中，独具特色的中国元素和时尚的“国潮”文化紧密交织，充分演绎国货智造品牌的时尚潮流。

　　当恒洁遇上国际化的时装周，看似是一场传统与时尚的较量，实为挖掘双方优势之后的新思考，通过反差带来不同视角的体验，向世界展现中国文化的全新活力。

　　“智能质造”助力新国货行稳致远

　　中国经济信息社“经济智库”与中传—京东大数据联合实验室共同发布的《2019“新国货”消费趋势报告》这样定义新国货：以“创新驱动、品质为先”为核心，拥有良好产品与服务体验，融入更多健康、绿色、智能、文化要素，市场竞争力与适应能力较强的国产品牌。

　　随着品质的提升，新国货不断用创造力刷新人们的认知：国货也可以很酷很潮，中国主力消费群体将目光转向国货，买新国货成为生活常态。

　　作为知名家居品牌，恒洁持续助推新国货智造的浪潮，品质与智造已成为新内核。坚持专业技术、产品品质以及生产工艺，致力于卫浴产品质量的不断提升以及功能技术的开发和优化，用高品质产品提升中国家庭的生活体验，是恒洁多年来的不懈追求。依托400多项卫浴专利、超4000平方米的全品类研发中心，恒洁成为中国卫浴技术高水平代表之一。

　　国货想要走得更远，尊重中国传统文化是关键。今年上半年，在恒洁新国货智造计划中，恒洁携手故宫文化IP，开启了卫浴品牌文化跨界行动，“当潮一品”国风系列则是对中国传统文化进行的另一种表达。恒洁融合中国传统元素，突破垂直细分领域，积极拓展与外部世界的连接，让企业拥有了更为广阔的视野。

　　从传统国货到新国货的发展，离不开智能化的东风，也离不开其本身的“品牌力”。无论“质造”还是“智造”，都是恒洁追求的品牌内涵。恒洁坚信，唯有通过深耕智造、尊重传统、跨界对话等，不断深化“智能质造”硬实力，发展品牌内涵软实力，才能拥有更强大的品牌力量。

　　数据来源：恒洁卫浴


　　《 人民日报 》（ 2019年09月17日 17 版）

(责编：马昌、曹昆)
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