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也忆穆加贝

王泽非

2019年09月17日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　2019年9月5日，津巴布韦前总统罗伯特·穆加贝走完了95年的传奇人生。14日，津巴布韦政府为其举行国葬。一时间，哀思在世界各地涌起。这位总是身处争议漩涡的世纪老人，再次吸引了人们的目光。

　　穆加贝的人生从不缺少标签：他是7个学位的拥有者；他在殖民者监牢里待了11年；他是津巴布韦开国元勋；他是非洲民族解放运动领导人；他曾是最年长的国家元首；在非洲人眼中，他是民族英雄、斗士；在西方人眼中，他是“独裁者”“暴君”。

　　尊师重教——

　　巨大的政治遗产

　　穆加贝出生于首都哈拉雷市郊一个贫苦家庭。少年时的他沉静好学，“放牛时只要有本书看就很高兴”。25岁那年，他进入有“南部非洲政治领袖摇篮”之称的南非黑尔堡大学深造，毕业后前往加纳任教。

　　1960年，穆加贝回到故乡，投入民族解放事业。三年后，他创立民盟，但因“发表颠覆言论”遭逮捕。此后的11年铁窗生涯中，穆加贝把监狱当成学校，通过函授获得伦敦大学学位。他还举办文化培训班，鼓励狱友们：“总有一天，我们会需要这些学位的！”

　　穆加贝毕生重视学习，上台后狠抓教育。得益于勒紧裤腰带办学校，津巴布韦识字率高达89%，在非洲仅次于毛里求斯。

　　坚持斗争——

　　毕生的不懈追求

　　获释后不久，穆加贝奔赴莫桑比克，领导民盟游击队在边境开展武装斗争。面对当时出现的妥协思潮，熟读《毛泽东选集》的穆加贝坚持认为，要实现独立解放，唯有武装斗争一条途径。在他领导下，游击战从乡村发展到城市，解放区面积不断扩大。

　　1979年，穆加贝同白人当局签署“兰开斯特大厦协议”。协议奠定了津巴布韦的独立胜局，但也约定只能自愿赎买白人土地，不能没收。穆加贝为祖国即将独立而欣慰，但对谈判结果愤愤不平：“为什么我们不能采取军事斗争，争得更有利的地位？”

　　穆加贝一生坚定捍卫国家主权利益，反对外来干涉，敢于向西方说“不”。即使在国家最困难的时刻，这一信念也从未动摇。

　　平衡包容——

　　被淡忘的口号

　　1980年，民盟在首次跨种族议会大选中获胜，穆加贝出任总理（当时实行总理负责制，1987年改行总统制）。执政后，穆加贝高举“和平、和解、发展”大旗，采取黑白兼顾、平衡包容政策，在短时间内妥善处理种族、民族和党派矛盾，推动教育、医疗等公共事业迅猛发展。

　　那时的津巴布韦，堪称非洲国家“发展典范”，经济总量在南部非洲仅次于南非。今天走在哈拉雷街头，人们仍能依稀领略当年的繁华胜景。那时的穆加贝，可谓西方国家的“座上宾”。1990年，英国《新非洲》杂志将他评为“非洲最佳领导人”。1994年，英国女王授予他荣誉爵位。

　　多年之后，西方舆论把经济困顿、民生凋敝当作津巴布韦的唯一注脚。他们显然对这段津和西方“蜜月期”集体失忆了。

　　快速土改——

　　道义与现实的两难抉择

　　冷战结束后，特别是新南非成立后，津巴布韦在西方眼中战略价值大不如前。前宗主国英国不愿再为穆加贝政府提供土改援助资金，原本就进展缓慢的土地赎买更加举步维艰。

　　2000年3月，津巴布韦举行议会选举，执政党民盟仅以微弱优势险胜。为夺回民心，穆加贝铤而走险，决定实施“快速土改”，强行征收白人农场，安置无地少地的黑人农民。

　　占人口3%的白人拥有全国70%的可耕地。“快速土改”剑指土地分配历史不公，广大黑人农户拍手称快。但副作用很快显现：大批白人撤资或逃走，大部分黑人农户缺乏资金技术，耕地荒芜。

　　津西方关系迅速降到冰点，美国、英国、欧盟相继实施制裁。经济持续恶化，通胀率一度高达百分之2.31亿，城镇失业率逾80%。内忧外患之下，穆加贝险些输掉2008年大选。

　　邓小平同志曾三次会晤穆加贝，围绕发展道路和对外政策问题毫无保留地交流经验，希望他根据国情制定务实政策。穆加贝十分钦佩小平同志的睿智坦诚，但显然并未完全领会小平同志谈话的深意。

　　对华友好——

　　非洲“向东看”的倡导者

　　穆加贝生前14次来华，同我国几代领导人都交往密切。他倡导对华友好“向东看”政策，曾深情地说：“我们已经转向东方，那是太阳升起的地方！”

　　穆加贝走了，带着中国等友好国家民众对他的缅怀。如果早几年急流勇退，如果改革步子再稳妥些，也许会有更完美的结局。

　　历史无法假设。今天的津巴布韦保持和平、稳定和发展，中津关系“前有古人、后有来者”。明天，太阳依旧会从东方升起！

　　作为津巴布韦的好朋友、好伙伴，我们应该感到欣慰。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月17日 17 版）
(责编：马昌、曹昆)
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