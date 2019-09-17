东南亚国家强化“洋垃圾”进口限制

核心阅读

相关研究表明，目前全球出口的废弃物中约75%最终流向亚洲，特别是东南亚地区已成为发达国家输出“洋垃圾”的重要目的地。目前，全球海洋塑料污染最严重的5个国家都在亚洲。面对日益严峻的“洋垃圾”问题，东南亚地区民众的反感情绪与日俱增，地区多国纷纷采取措施，拒绝成为发达国家的“垃圾倾倒场”。

近来，马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等多个东南亚国家不断加强对废弃物的进口限制，公开将大量垃圾“遣返”回其原籍国，退回来自美国、加拿大等发达国家多个批次装有垃圾的集装箱。数据显示，2016年至2018年，东盟地区的塑料垃圾进口量从83.7万吨增加到226.6万吨，增幅达到惊人的171%。东南亚国家废弃物处理形势正在逐步恶化。

“洋垃圾”问题严重困扰地区多国

联合国公开的资料显示，迄今为止，全球只有9%的废弃物被回收，其余都被堆积在垃圾场或丢弃在人们的生活环境中。自中国停止进口“洋垃圾”以来，一些发达国家转而将更多的“洋垃圾”输送至东南亚国家。

东南亚绿色和平组织今年6月份发布的报告显示，自2016年以来，东盟国家成为发达国家“洋垃圾”的接收大户。许多东盟国家的塑料垃圾进口量持续增加。其中，马来西亚进口塑料垃圾数量最多，总量逾87万吨，相较2016年增长了300%，其次是越南，泰国位居第三，处于第四位的印尼也有超过32万吨塑料垃圾流入，这一数字在短短12个月内飙升近250%，其中垃圾出口最多的国家是美国、加拿大等发达国家。

据泰国媒体报道，“洋垃圾”贸易一直以来都在钻废弃物回收管理的法律漏洞，美国等发达国家常常出于对处理成本等因素的考虑，将混合有毒塑料垃圾打上“可循环利用”的标签出口到发展中国家。但实际上，这些垃圾或难以循环利用，或根本未被回收，只能被填埋、焚烧或倾倒入海洋，对生态环境造成极大破坏。同时，废弃物输出往往通过非法途径运往接收国，使得不具备相关处理能力的接收国难以应对。东南亚绿色和平组织和其他环保组织长期收集的许多证据都表明，这些废弃物给当地环境带来了重大危害，生活在附近受污染地区的居民成了有毒垃圾场的直接受害者。

眼下，作为全球第二大海洋塑料污染物来源国的印尼根本无力应付额外的“洋垃圾”这一沉重负担。“印尼正处于应对塑料垃圾问题的关键阶段，我们已对处理国内废弃物感到不知所措，根本无暇顾及来自国外的废品。”印尼绿色和平组织工作人员穆哈拉姆·拉斯亚迪如是说。

发达国家输出垃圾做法广遭批评

今年5月，在瑞士召开的《巴塞尔公约》第十四次缔约方大会上，全球180多个国家对公约做出修订，决定将塑料垃圾列入进出口限制对象，旨在控制有害废弃物越境转移及其处置。《巴塞尔公约》修订后对美国的影响最大，因为新措施将禁止尚未批准公约的国家出口列入清单的垃圾。

美国虽于1990年签署了该公约，但国会却迟迟未予以批准生效，因而美国至今仍是这一重要环保公约的“局外人”。有数据显示，2018年美国向发展中国家出口15.7万个装有塑料垃圾的大型集装箱。该公约的支持方希望修正案的变化能够迫使发达国家主动解决自身制造的废弃物问题，而不是通过转嫁给发展中国家来回避这些问题。目前美国方面已表态反对这项修订协议。

马来西亚能源、科技、气候变化与环境部长杨美盈在接受媒体采访时说，发达国家必须对他们制造的废弃物负责，一些送往马来西亚的塑料废品违反了公约，发达国家将废弃物倾倒在马来西亚等发展中国家是不公平的。“公约修正案是解决从发达国家向发展中国家转移废弃物这一全球问题的第一步。”杨美盈说。

制定相关应急政策和禁令势在必行

目前，各国正加紧制定“洋垃圾”禁令和相关应急政策。据报道，泰国政府宣布将在2021年前禁止进口塑料垃圾；马来西亚已停止颁发新的塑料垃圾进口许可证；越南也停止发放新的废品进口许可证，并更为严厉地打击非法运输“洋垃圾”的行为，主要源于该国港口堆积了盛有废纸、塑料和金属垃圾的数千个集装箱，引发民众对环境污染的担忧。

最近，东南亚国家在拒绝“洋垃圾”问题上态度越来越强硬。8月13日，一名印度尼西亚官员表示，印尼已向澳大利亚退回数百吨垃圾，表明印尼政府在禁止进口“洋垃圾”方面持有的坚定立场。此外，印尼巴淡岛官员还于近期宣布，退回查出的42箱“洋垃圾”，这些垃圾分别来自美国、澳大利亚和德国。

专家指出，作为垃圾输出国的美国等发达国家，不能再像以往一样，把自己的问题推给别人，而应切实解决自身垃圾过剩的问题。有证据表明，“洋垃圾”相关贸易方正在寻找法规不健全或限制较弱的地区继续开展相关活动。

还有专家建议，应该从源头上规范塑料产品的生产和使用，例如通过制定合理政策推进环保产品的采用，同时鼓励生产者满足消费者对最小化、功能性和环保包装的需求。

（本报雅加达9月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月17日 17 版）

(责编：马昌、曹昆)